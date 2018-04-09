Россельхознадзор выявил антибиотки в молочной продукции из Удмуртии

Региональное управление Россельхознадзора провело проверку молочной продукции, производимой в Удмуртии, по итогам которой в проверяемой продукции были обнаружены антибиотки, сообщает издание Udm-info со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Пробы молочной продукции (сыр «Голландский», сыр «Российский», масло сладко-сливочное) были отобраны в детских санаториях, садах, в больницах и в крупных торговых сетях.

По результатам лабораторных исследований было выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу, не соответствующему молочному жиру и наличие антибиотиков.

Сейчас ведется работа по привлечению предприятий, выпускающих продукцию с нарушениями, к административной ответственности.