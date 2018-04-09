Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированном сливочном масле из Пензы

Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает о выявлении в обороте фальсифицированного сливочного масла производства ООО «Март» из Пензы, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО

По информации ведомства, вскрылись факты поставки для питания в учреждения здравоохранения и образования фальсифицированной молочной продукции — масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% и «Традиционное» с массовой долей жира 82,5% производства ООО «Март» из Пензы.

«По результатам лабораторных исследований масла сливочного производства ООО «Март», массовая доля жира оказалась ниже нормируемого предела, массовая доля влаги завышена, выявлена фальсификация масла путем недопустимой замены молочного жира жирами немолочного происхождения», — отмечается в документе.