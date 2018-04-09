Эфирные масла для профилактики гриппа и простуды 

Фото: Flickr/AdamЭфирные масла для профилактики гриппа и простудыГрипп — это заразная респираторная болезнь, которая поражает нос, горло и легкие. Для пожилых или маленьких детей грипп может угрожать жизни. К сожалению, вирусы гриппа постоянно меняются и мутируют, что затрудняет разработку эффективного лечения и профилактики. В результате становятся все более популярными природные средства, такие как эфирные масла.
Фото: Flickr/Adam
На сегодняшний день эфирные масла используются как для косметики, так и в лечении бронхиальной астмы и СДВГ.
Хотя люди использовали эфирные масла в течение сотен лет, только недавно применение эфирных масел от простуды и гриппа и других заболеваний было подвергнуто научным исследованиям.
Современные исследования позволяют предположить, что эфирные масла при гриппе могут быть эффективными, особенно в связи с ростом резистентности к существующим лекарственным препаратам.
Тем не менее, использование эфирных масел также сопряжено с некоторыми рисками и лучше всего это делать под присмотром врача.
Исследования показали, что следующие эфирные масла обладают антивирусными свойствами:
Масло бергамота эффективно при гриппе и орви в виде пара после 10 минут воздействия;
Эфирные масла при гриппе — эвкалиптовое масло демонстрирует антивирусную активность в виде пара;
Эфирные масла при гриппе и орви — масло красного тимьяна эффективно против вирусов гриппа в виде жидкости;
Эфирные масла против простуды и гриппа — масло листьев циннамона обладает противовирусной активностью;
Масло чайного дерева эффективно против вируса гриппа через 5-10 минут воздействия;
Мелисса предотвращает размножение вируса птичьего гриппа.
Эфирные масла для профилактики гриппа — как использовать
Большинство эфирных масел считаются безопасными в определенных концентрациях Тем не менее, необходимо использовать их с осторожностью.
Существуют два основных метода использования эфирных масел:
Нанесение на кожу — применение эфирных масел должно проводиться путем смешивания их с такими маслами, как масло жожоба, оливковое или ореховое масло. Ими можно массировать кожу или добавлять в ванны.
Вдыхание — это делается путем добавления масла в горячую воду и вдыхания паров.
Потребление эфирных масел обычно не безопасно и имеет значительные риски. Эфирные масла могут вызывать серьезные побочные эффекты при неправильном использовании.
Фото: Flickr
Побочные действия эфирных масел
Раздражение кожи или слизистой оболочки. Младенцы, дети раннего возраста, пожилые люди и люди с чувствительной кожей могут испытывать проблемы с кожей при использовании эфирных масел.
Взаимодействие с лекарственными средствами и добавками. Эфирные масла могут взаимодействовать с препаратами и добавками, поэтому всегда рекомендуется поговорить с врачом перед их использованием.
Светочувствительность. Некоторые эфирные масла, такие как бергамот, делают кожу чувствительной к солнечному свету. Это может привести к серьезному солнечному ожогу, если люди подвергаются воздействию солнечного света или загару в течение 24 часов после лечения.
Беременность. Беременным женщинам рекомендуется избегать использования эфирных масел из-за возможности активных ингредиентов попасть в плаценту.
Масло можно безопасно использовать на коже, но при проглатывании оно может быть токсичным. Например, эвкалипт может быть полезен при вдыхании, но он может вызывать судороги при проглатывании.
Людям с аллергией также следует проявлять осторожность при использовании эфирных масел, так как они могут вызывать серьезные реакции.
Хранение эфирных масел
Помните, что эфирные масла, как и все препараты, должны храниться в недоступном для детей и домашних животных месте.
Многие эфирные масла опасны для домашних животных, особенно для кошек.
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