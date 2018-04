Эфирные масла для профилактики гриппа и простуды

Фото: Flickr/AdamЭфирные масла для профилактики гриппа и простудыГрипп — это заразная респираторная болезнь, которая поражает нос, горло и легкие. Для пожилых или маленьких детей грипп может угрожать жизни. К сожалению, вирусы гриппа постоянно меняются и мутируют, что затрудняет разработку эффективного лечения и профилактики. В результате становятся все более популярными природные средства, такие как эфирные масла.

На сегодняшний день эфирные масла используются как для косметики, так и в лечении бронхиальной астмы и СДВГ.

Хотя люди использовали эфирные масла в течение сотен лет, только недавно применение эфирных масел от простуды и гриппа и других заболеваний было подвергнуто научным исследованиям.

Современные исследования позволяют предположить, что эфирные масла при гриппе могут быть эффективными, особенно в связи с ростом резистентности к существующим лекарственным препаратам.

Тем не менее, использование эфирных масел также сопряжено с некоторыми рисками и лучше всего это делать под присмотром врача.

Исследования показали, что следующие эфирные масла обладают антивирусными свойствами:

Масло бергамота эффективно при гриппе и орви в виде пара после 10 минут воздействия;

Эфирные масла при гриппе — эвкалиптовое масло демонстрирует антивирусную активность в виде пара;

Эфирные масла при гриппе и орви — масло красного тимьяна эффективно против вирусов гриппа в виде жидкости;

Эфирные масла против простуды и гриппа — масло листьев циннамона обладает противовирусной активностью;

Масло чайного дерева эффективно против вируса гриппа через 5-10 минут воздействия;

Мелисса предотвращает размножение вируса птичьего гриппа.

Эфирные масла для профилактики гриппа — как использовать

Большинство эфирных масел считаются безопасными в определенных концентрациях Тем не менее, необходимо использовать их с осторожностью.

Существуют два основных метода использования эфирных масел:

Нанесение на кожу — применение эфирных масел должно проводиться путем смешивания их с такими маслами, как масло жожоба, оливковое или ореховое масло. Ими можно массировать кожу или добавлять в ванны.

Вдыхание — это делается путем добавления масла в горячую воду и вдыхания паров.

Потребление эфирных масел обычно не безопасно и имеет значительные риски. Эфирные масла могут вызывать серьезные побочные эффекты при неправильном использовании.

Побочные действия эфирных масел

Раздражение кожи или слизистой оболочки. Младенцы, дети раннего возраста, пожилые люди и люди с чувствительной кожей могут испытывать проблемы с кожей при использовании эфирных масел.

Взаимодействие с лекарственными средствами и добавками. Эфирные масла могут взаимодействовать с препаратами и добавками, поэтому всегда рекомендуется поговорить с врачом перед их использованием.

Светочувствительность. Некоторые эфирные масла, такие как бергамот, делают кожу чувствительной к солнечному свету. Это может привести к серьезному солнечному ожогу, если люди подвергаются воздействию солнечного света или загару в течение 24 часов после лечения.

Беременность. Беременным женщинам рекомендуется избегать использования эфирных масел из-за возможности активных ингредиентов попасть в плаценту.

Масло можно безопасно использовать на коже, но при проглатывании оно может быть токсичным. Например, эвкалипт может быть полезен при вдыхании, но он может вызывать судороги при проглатывании.

Людям с аллергией также следует проявлять осторожность при использовании эфирных масел, так как они могут вызывать серьезные реакции.

Хранение эфирных масел

Помните, что эфирные масла, как и все препараты, должны храниться в недоступном для детей и домашних животных месте.

Многие эфирные масла опасны для домашних животных, особенно для кошек.

