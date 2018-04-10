Ещё
Роспотребнадзор в Удмуртии снял с реализации крупную партию молочной продукции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор в Удмуртии снял с реализации крупную партию молочной продукции 

Rambler News Service 46 минут назад
Фото: Главный региональный
В Удмуртии Роспотребнадзор снял с реализации 10 партий молочной продукции объемом 15 кг. Об этом сообщает издание Udm-info со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа.
За первый квартал этого года специалистам было проведено 46 проверок в отношении предприятий в Удмуртии, производящих и реализующих молочную продукцию. Всего было проверено 6 предприятий торговли, 7 предприятий общественного питания, 32 детских и подростковых учреждения, а также 1 производитель.
В результате фальсифицированными оказались следующие продукты: масло сливочное бутербродное «Марьино Счастье» (изготовитель ИП Калюка О. И. г. Ижевск); масло сладко-сливочное «Крестьянское» (ООО «Дабров и К» Можгинский район, д. Лесная поляна); сыр полутвердый «Голландский» (ООО «Фудсити» г. Ижевск); масло сливочное крестьянское «Выбор хозяйки» (АО «Алев», г. Ульяновск).
Специалистами Управления выявлено 20 нарушений законодательства в сфере технического регулирования. Среди основных нарушений — отсутствие документов, обеспечивающие прослеживаемость продукции; не соблюдение условий хранения и сроков годности; нарушение маркировки; наличие бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, плесени.
По результатам проверок было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 8 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 67,5 тысяч рублей. Руководители предприятий должны устранить выявленные нарушения.
Rambler News Service: последние новости
Минсельхоз предложил запретить использовать сухое молоко при производстве сыра Россельхознадзор выявил антибиотки в молочной продукции из Удмуртии Роспотребнадзор предупредил о риске заражения паразитами через рыбную продукцию
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо43
В королевской семье появилась модель Playboy2
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы6
Отец показал голое фото Бузовой52
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс5
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение