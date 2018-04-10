Роспотребнадзор в Удмуртии снял с реализации крупную партию молочной продукции

В Удмуртии Роспотребнадзор снял с реализации 10 партий молочной продукции объемом 15 кг. Об этом сообщает издание Udm-info со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа.

За первый квартал этого года специалистам было проведено 46 проверок в отношении предприятий в Удмуртии, производящих и реализующих молочную продукцию. Всего было проверено 6 предприятий торговли, 7 предприятий общественного питания, 32 детских и подростковых учреждения, а также 1 производитель.

В результате фальсифицированными оказались следующие продукты: масло сливочное бутербродное «Марьино Счастье» (изготовитель ИП Калюка О. И. г. Ижевск); масло сладко-сливочное «Крестьянское» (ООО «Дабров и К» Можгинский район, д. Лесная поляна); сыр полутвердый «Голландский» (ООО «Фудсити» г. Ижевск); масло сливочное крестьянское «Выбор хозяйки» (АО «Алев», г. Ульяновск).

Специалистами Управления выявлено 20 нарушений законодательства в сфере технического регулирования. Среди основных нарушений — отсутствие документов, обеспечивающие прослеживаемость продукции; не соблюдение условий хранения и сроков годности; нарушение маркировки; наличие бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, плесени.

По результатам проверок было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 8 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 67,5 тысяч рублей. Руководители предприятий должны устранить выявленные нарушения.