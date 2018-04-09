В масле и сыре из Удмуртии вместо молочного жира обнаружены антибиотики

Проверка молочной продукции, производимой в Удмуртии, проведенная Россельхознадзором, выявила антибиотики в сырах — «Голландском» и «Российском», а также в сладко-сливочном масле. Пробы были отобраны в санаториях, детсадах, больницах и в магазинах крупных торговых сетей.

Лабораторные исследования показали несоответствие продуктов установленным параметрам по жирно-кислотному составу, не соответствующему молочному жиру, и наличие антибиотиков. Предприятия-производители будут привлечены к административной ответственности, сообщает надзорное ведомство.