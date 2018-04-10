Фестиваль сыра пройдет в СВАО

В предстоящие выходные, 14 и 15 апреля, на ВДНХ пройдёт VIII Фестиваль сыра. Гости смогут попробовать и приобрести сыры из разных уголков России и других стран мира на площадке у «Дома ремесел» (павильон №47).

На фестивале будут представлены классические сорта сыра — камамбер с белой плесенью, моцарелла, гауда, качотта и горгонзола с голубой плесенью, а также необычные виды — с чесноком, паприкой и тмином, редкий кабардинский и адыгейский белый и копченый сыр, рокфор и многое другое, — сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Кроме самого сыра на площадке можно будет попробовать различные традиционные сырные блюда — сэндвичи, раклет с картофелем и тартифлет с беконом.

Во второй день фестиваля, 15 апреля, состоится бесплатный мастер-класс по итальянскому сыру примо-сале с оливками. Этот сорт легко готовить, и он не требует долгого созревания. Поэтому все участники занятия смогут без особого труда повторить процесс у себя дома. Начало в полдень.

Время проведения фестиваля — 10.00 — 19. 00. (иб)