Рецепт дня: Рулет из куриного фарша с грибами

Sobesednik.ru предлагает сегодня приготовить нежный и сочный рулет, приготовление которого займет не более 1,5 часа.

Что понадобится:

— 1 кг куриного фарша

— 1 болгарский перец

— 1 морковь

— 1 картофелина

— 1 яйцо

— 1 ст. л. манной крупы

— 2 ст. л. сметаны

— 500 г шампиньонов

— 2–3 луковицы

— 100 г сыра твердых сортов

— петрушка

— соль

— молотый перец

— 2 ст. л. горчицы в зернах

— растит. масло для жарки

Как готовить:

Шаг 1. Смешайте фарш с яйцом, манкой и сметаной, посолите и накройте пленкой, пока будете готовить другие ингредиенты.

Шаг 2. Мелко порежьте лук и обжарьте до золотистой прозрачности. Грибы нарежьте кусочками, посолите, поперчите и пожарьте до готовности. Часть готового лука добавьте в грибы и чуть потушите вместе.

Шаг 3. Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками и слегка припустите на растительном масле.

Шаг 4. Морковь и картофель потрите на самой мелкой терке. Петрушку мелко нашинкуйте. Сыр натрите на крупной терке.

Шаг 5. Добавьте в фарш: морковь, картофель, оставшийся лук, болгарский перец, петрушку, сыр. Тщательно все перемешайте, если необходимо, подсолите и чуть поперчите.

Шаг 6. Выложите фарш на пищевую пленку, сверху — грибы с луком и аккуратно сверните в рулет.

Шаг 7. Для удобства перенесите рулет в этой пленке на противень с пекарской бумагой (аккуратно переложите его), из которой дополнительно сделайте бортики, чтобы рулет держал форму.

Шаг 8. Сверху смажьте горчицей в зернах. Поставьте в разогретую до 200о духовку примерно на 50 мин.