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Рецепт дня: Рулет из куриного фарша с грибами
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Рецепт дня: Рулет из куриного фарша с грибами 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает сегодня приготовить нежный и сочный рулет, приготовление которого займет не более 1,5 часа.
Что понадобится:
— 1 кг куриного фарша
— 1 болгарский перец
— 1 морковь
— 1 картофелина
— 1 яйцо
— 1 ст. л. манной крупы
— 2 ст. л. сметаны
— 500 г шампиньонов
— 2–3 луковицы
— 100 г сыра твердых сортов
— петрушка
— соль
— молотый перец
— 2 ст. л. горчицы в зернах
— растит. масло для жарки
Как готовить:
Шаг 1. Смешайте фарш с яйцом, манкой и сметаной, посолите и накройте пленкой, пока будете готовить другие ингредиенты.
Шаг 2. Мелко порежьте лук и обжарьте до золотистой прозрачности. Грибы нарежьте кусочками, посолите, поперчите и пожарьте до готовности. Часть готового лука добавьте в грибы и чуть потушите вместе.
Шаг 3. Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками и слегка припустите на растительном масле.
Шаг 4. Морковь и картофель потрите на самой мелкой терке. Петрушку мелко нашинкуйте. Сыр натрите на крупной терке.
Шаг 5. Добавьте в фарш: морковь, картофель, оставшийся лук, болгарский перец, петрушку, сыр. Тщательно все перемешайте, если необходимо, подсолите и чуть поперчите.
Шаг 6. Выложите фарш на пищевую пленку, сверху — грибы с луком и аккуратно сверните в рулет.
Шаг 7. Для удобства перенесите рулет в этой пленке на противень с пекарской бумагой (аккуратно переложите его), из которой дополнительно сделайте бортики, чтобы рулет держал форму.
Шаг 8. Сверху смажьте горчицей в зернах. Поставьте в разогретую до 200о духовку примерно на 50 мин.
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