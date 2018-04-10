Как снять усталость ног?

Часто после тяжелого дня возникает чувство дискомфорта в области ног. Нарушение кровообращения может быть при сидячей или стоячей работе, а также после поездки в общественном транспорте в одном положении. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что, если вас беспокоит варикозное расширение вен, немедленно обратитесь к доктору, который назначит надлежащее лечение. Проблема с сосудами может вызвать более серьезные заболевания. Обратите внимание на свою обувь. Она должна быть качественной и удобной, не доставлять дискомфорта и не придавливать сосуды. Это очень важно для беременных. Попытка сэкономить на обуви приведет к неприятным последствиям. Слишком большие шпильки женщинам носить не стоит из-за нарушения кровообращения и шанса деформирования стопы, которая может привести к инвалидности. Оптимальным вариантом является удобный устойчивый каблук не более 4 сантиметров. Если у вас сидячая работа, то делайте перерывы каждые 40 минут. Старайтесь максимально разминать ноги, прогуляться. Круговые движения стоп не дадут застояться жидкости и улучшат циркуляцию крови. После прихода домой уделите время ножкам. Для начала нужно приготовить ванночку. Для нее используйте отвар лекарственных растений или морскую соль, в которую добавьте пару капель эфирного масла. Вода должна быть средней температуры, не горячая. Время приема — полчаса. Контрастные ванночки помогут снять усталость. Наберите 2 емкости — одну с горячей, вторую с прохладной водой. Опускайте ноги на несколько секунд то в горячую, то в холодную воду. Процедуру продолжать 2-3 минуты. Чтобы вернуть ощущение бодрости, сделайте маску из кожуры цитрусовых. Как можно больше кожуры залить кипятком, прокипятить 5 минут. Настоять и остудить до теплой температуры. Затем сделайте массаж. Используйте жирный крем или пару капель эфирного или оливкового масла (которое дополнительно питает кожу). Сожмите ладонь в кулак. Костяшками правой руки растирайте стопу левой ноги круговыми движениями, не бойтесь надавливать. Подушечки на пальцах разотрите, пощиплите, надавливайте на них. Чередуйте движения. Данный массаж противопоказан при варикозе ног. Ранее сообщалось, что пшено может снять усталость с глаз.