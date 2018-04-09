«Вы столько осилите?»: Тина Канделаки показала свой второй завтрак

Известная журналистка Тина Канделаки поделилась рецептом запечённых сырников, которыми с большим удовольствием балует себя. Впрочем, поклонников смутил объем блюда на выходе, поскольку в одиночку съесть столько сможет не каждый.

Фигура телеведущей Тины Канделаки вызывает жгучую зависть среди ее многочисленных поклонников. Грузинская красавица может похвастаться отличным рельефным телосложением, над которым она так много трудится в спортзале. Немало почитателей уверены, что Тина не только проводит часы на различных тренажёрах, но и соблюдает строгую спортивную диету, подсчитывая каждую калорию и балуя себя вкусностями исключительно по большим праздникам. Однако, как выяснилось, рацион знаменитости весьма разнообразен.

Теледива, которая обычно рассказывает о правильных тренировках и делится различными секретами, помогающими построить фигуру мечты, открыла почитателям свои кулинарные секреты. Так, Канделаки обнародовала рецепт запеченных сырников, которыми с большим удовольствием балует себя перед тренировкой. «300 г творога жирностью не более 5%, 30 г миндальной муки, 2 яйца, 40 г изюма. Все перемешать, выложить в формочки или сформировать шарики, а после запекать в духовке или жарить на сковороде с закрытой крышкой. Перед подачей полить натуральным йогуртом без добавок и сиропом», — раскрыла секрет десерта Тина.

Однако внимание публики сети привлекло количества сырников. Немало пользователей отметили, что на выходе получается порция на двоих, а учитывая, что это уже второй завтрак для Канделаки, почитатели с изумлением уточнили, в одиночку ли звезда расправится с получившийся горой сырников. «Тина, и вам это на один присест? Вы столько осилите?» «Немало получается. И сколько сырников можно съесть?» «Вы это все полностью съедаете или только часть?» «Ничего себе. Вот это второй завтрак. И это вам на один раз?»

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 8 Апр 2018 в 4:01 PDT Немало поклонников были удивлены тому, что теледива позволяет себе различные вкусности, да еще и в таком количестве, поскольку совершенно по-другому представляли себе ее жизнь. Впрочем, ранее Тина изумила подписчиков признанием, что каждый день ведет борьбу с ленью и буквально вынуждает себя появляться в спортзале.