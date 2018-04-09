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Попытка сварить яйцо в микроволновке обернулась для британки больницей
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Попытка сварить яйцо в микроволновке обернулась для британки больницей 

Eva.ru 41 минуту назад
Фото: Eva.ru
55-летняя жительница Большого Манчестера Дайан Кобб решила воспользоваться так называемым лайфхаком, сварив яйцо в микроволновой печи. Попытка оказалась настолько неудачной, что женщине пришлось ехать в больницу.
Дайан поместила яйцо в микроволновку на одну минуту, прочитав в сети быстрый способ приготовления. По рассказам женщины, она делала это не первый раз, и предыдущие попытки все заканчивалось удачно. Но в последний раз, когда женщина коснулась яйца ложкой, оно взорвалось прямо в стакане. Горячее содержимое попало на лицо и грудь пострадавшей, оставив ожоги. Женщина сразу же принялась смывать кипящие белок и желток с тела, поливая поврежденные места холодной водой, после чего позвонила своей дочери и попросила помощи. Девушка отвезла мучающуюся от боли мать в больницу, где её положили в ожоговое отделение.
Дайан пролежала в стационаре четыре дня, а затем уехала долечиваться домой. Сейчас её кожа, конечно, выглядит намного лучше, однако, чтобы полностью восстановиться, ей необходимо около двух лет. Ей придется пользоваться специальными защитными кремами. Испытав на себе такую боль, женщина призвала остальных не повторять её ошибку. Она попросила людей никогда не доверять лайфхакам, которые так часто можно встретить на просторах интернета. А лень приготовить яйцо традиционным способом и доверчивость интернет-статьям могут сыграть злую шутку, а порой и стать причиной более серьезных последствий.
А вот к некоторым советам, распространяющимся в сети, все же не просто можно прислушиваться, но и необходимо. Например, те же самые британские специалисты считают, что дверца холодильника совершенно не подходит для хранения яиц и даже является худшим местом для этого.
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