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Кондитеры объяснили феномен горящего шоколада
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Кондитеры объяснили феномен горящего шоколада 

Мир24 20 минут назад
Специалисты из Всероссийского НИИ кондитерской промышленности и Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) объяснили, почему горит шоколад, передает «Интерфакс».
Ранее в интернете и различных СМИ появились многочисленные сюжеты о горении лакомства. При этом некоторые из них сопровождались комментариями о том, что горению подвержен только шоколад низкого качества.
По словам кондитеров, горение является нормальной физической реакцией для шоколада, в состав которого входят натуральнее какао-продукты: какао-масло, какао тертое и какао порошок.
«К появлению пламени на шоколаде приводит нагревание выше температуры плавления масла какао, в котором затем горят частички натуральных какао-продуктов — какао тертое и какао порошок», — говорится в заявлении.
Специалисты также подчеркнули, что в России шоколад производится строго в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, базовые требования, которые предъявляются к произведенному в России шоколаду, идентичны мировым требованиям.
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