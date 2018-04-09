Кондитеры объяснили феномен горящего шоколада

Специалисты из Всероссийского НИИ кондитерской промышленности и Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) объяснили, почему горит шоколад, передает «Интерфакс»

Ранее в интернете и различных СМИ появились многочисленные сюжеты о горении лакомства. При этом некоторые из них сопровождались комментариями о том, что горению подвержен только шоколад низкого качества.

По словам кондитеров, горение является нормальной физической реакцией для шоколада, в состав которого входят натуральнее какао-продукты: какао-масло, какао тертое и какао порошок.

«К появлению пламени на шоколаде приводит нагревание выше температуры плавления масла какао, в котором затем горят частички натуральных какао-продуктов — какао тертое и какао порошок», — говорится в заявлении.

Специалисты также подчеркнули, что в России шоколад производится строго в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, базовые требования, которые предъявляются к произведенному в России шоколаду, идентичны мировым требованиям.

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