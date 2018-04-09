Сыр, да не тот. Популярный продукт накачивают смесью растительных жиров

Союз потребителей «Росконтроль» проверил 30 образцов сыра, изготовленного в России и Республике Беларусь. Из них 18 оказались поддельными.

В этом году в ходе конкурса «Московское качество» планируется оценивать несколько продуктов. В их числе — сыры российских производителей. Голосование по этому любимому нами продукту еще не началось, но «Росконтроль» уже предупреждает: не все сыры одинаково полезны. «Росконтроль» закупил в популярных торговых сетях и отправил в лабораторию три десятка образцов развесного и фасованного сыра ценовой категории от 250 до 590 рублей за килограмм.

— Экспертиза показала: 60 процентов проверенных сыров, или 18 образцов, являются фальсификатом, — рассказал руководитель экспертного направления «Росконтроля» врач Андрей Мосов. — Мало того, если раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов молочного жира не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100 процентов, состоят из растительного жира. Итого: 18 из 30 образцов — фальсификат, состоящий из растительных жиров, в том числе пальмового масла.

Речь, по данным «Росконтроля», идет о продукции брендов «Переславский Сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар» и «Столица молока».

— Отдельно стоит отметить, что большая половина фальсифицированных образцов изготовлена с использованием модифицированных растительных жиров, — пояснил Андрей Мосов. — При этом содержание транс-изомеров жирных кислот в жировой фазе превышает допустимое с 01.01.2018 значение для пищевых растительных жиров.

По словам эксперта, многочисленные научные исследования доказали: трансжиры вызывают атеросклероз и существенно повышают риск развития ишемической болезни сердца, а также возникновения инфарктов и инсультов.

— Кроме того, натуральный молочный жир в нашем рационе питания является важным источником жирорастворимых витаминов A и D, которых в растительных жирах нет, — пояснил доктор.

По его словам, «Росконтроль» уже шесть лет проводит исследования молочной продукции, и, к сожалению, ситуация на рынке не меняется. Более того, появляются все новые способы фальсификации. Процент некачественной продукции, особенно в самом популярном сегменте недорогих сыров, очень высок.

Московская торгово-промышленная палата и «ВМ», проводя конкурс среди сыроделов, разумеется, тоже будут исследовать все образцы предлагаемой покупателям продукции. Награды будут ждать только тех, кто производит настоящий и качественный продукт.