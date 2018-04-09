Подовый хлеб и детская вода: определились лидеры

Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».

Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнисто-кондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.

Среди марок детской питьевой воды лидируют Fleur Alpine, «Агуша» и «ФрутоНяня» (см. инфографику). А лучший подовый хлеб из пшеничной муки высшего сорта, по мнению москвичей, пекут хлебозавод № 28 и компания «Щелковохлеб». На третьем месте — Коломенский булочно-кондитерский комбинат.

Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования вполне объективны. \

ЦИФРЫ

22 градуса — оптимальная температура воды для питья

240 градусов — средняя температура при выпекании хлеба

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