Пейте жидкость мелкими глотками

Человек на 70 процентов состоит из воды, поэтому пополнять запасы влаги в организме нужно регулярно. Рассчитать дневную норму потребления очень просто: умножьте ваш вес в килограммах на 30 миллилитров. Если, например, вы весите 70 килограммов, получится 2,1 литра. Это ваша суточная норма.

Она может быть выше, если вы активно занимаетесь спортом и потеете. Поэтому во время тренировки нужно время от времени делать один-два глотка. Если проводите много времени на жаре, где организм тоже теряет влагу, пить тоже необходимо больше.

Давайте сразу определимся: вода — это именно вода. Кипяченая, фильтрованная, бутилированная — решайте сами. Чай, кофе и любые другие напитки водой не являются и в вашу суточную норму не входят. Больше того: чай и кофе, например, эту суточную норму даже увеличивают, поскольку они имеют мочегонный эффект и способствуют не утолению жажды, а обезвоживанию.

Пить воду нужно начинать с утра, до завтрака. И делать это весь день. На рабочем столе перед вами всегда должна быть чашка. А если куда-то идете — бутылка. Многие считают, что воду нельзя пить вместе с приемом пищи — дескать, вы разбавляете концентрацию желудочного сока, и пища хуже переваривается. Это не совсем так. Чтобы ослабить действие желудочного сока, нужно выпить ну очень много воды. А стакан вам точно не помешает.

Вообще, пить воду лучше мелкими глотками в течение всего дня. Если вы залпом выпьете целый литр, то толку будет мало. Усвоится 100 граммов, а остальное выйдет через почки. Поэтому пейте малыми дозами. Через час-полтора после принятия пищи вы уже можете начинать пить.

Многим трудно приучить себя к регулярному употреблению воды. Для этого постоянно носите с собой бутылочку с водой, всегда делайте выбор в пользу воды между чаем или соком, приучите себя пить после посещения туалета.

Научитесь слушать cвое чувство жажды, и вы избавитесь от многих проблем со здоровьем и лишним весом.