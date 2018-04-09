Ещё
Пейте жидкость мелкими глотками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пейте жидкость мелкими глотками 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Человек на 70 процентов состоит из воды, поэтому пополнять запасы влаги в организме нужно регулярно. Рассчитать дневную норму потребления очень просто: умножьте ваш вес в килограммах на 30 миллилитров. Если, например, вы весите 70 килограммов, получится 2,1 литра. Это ваша суточная норма.
Она может быть выше, если вы активно занимаетесь спортом и потеете. Поэтому во время тренировки нужно время от времени делать один-два глотка. Если проводите много времени на жаре, где организм тоже теряет влагу, пить тоже необходимо больше.
Давайте сразу определимся: вода — это именно вода. Кипяченая, фильтрованная, бутилированная — решайте сами. Чай, кофе и любые другие напитки водой не являются и в вашу суточную норму не входят. Больше того: чай и кофе, например, эту суточную норму даже увеличивают, поскольку они имеют мочегонный эффект и способствуют не утолению жажды, а обезвоживанию.
Пить воду нужно начинать с утра, до завтрака. И делать это весь день. На рабочем столе перед вами всегда должна быть чашка. А если куда-то идете — бутылка. Многие считают, что воду нельзя пить вместе с приемом пищи — дескать, вы разбавляете концентрацию желудочного сока, и пища хуже переваривается. Это не совсем так. Чтобы ослабить действие желудочного сока, нужно выпить ну очень много воды. А стакан вам точно не помешает.
Вообще, пить воду лучше мелкими глотками в течение всего дня. Если вы залпом выпьете целый литр, то толку будет мало. Усвоится 100 граммов, а остальное выйдет через почки. Поэтому пейте малыми дозами. Через час-полтора после принятия пищи вы уже можете начинать пить.
Многим трудно приучить себя к регулярному употреблению воды. Для этого постоянно носите с собой бутылочку с водой, всегда делайте выбор в пользу воды между чаем или соком, приучите себя пить после посещения туалета.
Научитесь слушать cвое чувство жажды, и вы избавитесь от многих проблем со здоровьем и лишним весом.
Вечерняя Москва: последние новости
Подовый хлеб и детская вода: определились лидеры Сыр, да не тот. Популярный продукт накачивают смесью растительных жиров Как в Швабии называют местную пасту и зачем это нужно знать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наргиз защищает избившего ее мужа2
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения10
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки35
52-летняя Кроуфорд выложила фото без макияжа9
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком4
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение