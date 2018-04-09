Смертельно опасная еда, которую едят люди

Ты — это то, что ты ешь. Безусловная истина, знакомая всем с детства, и всеми же (ну практически) игнорируемая. Как многие могли заметить, вся еда делится на два вида: та, которая нам нравится с первого же проглоченного куска и та, к чему вкусу нужно долго привыкать, чтобы оценить его по достоинству.

В поисках этого самого приобретенного вкуса, некоторые отдельные представители человечества зашли, пожалуй, слишком далеко. Настолько далеко, что большинство людей покрывается холодным потом лишь при упоминании изобретенных ими деликатесов.

И если обыкновенный фаст-фуд грозит разве что расстройством желудка, эта пища чревата куда большими неприятностями — вплоть до летального исхода.

Don’t Panic собрал перечень самой опасной еды мира, которую, почему-то, продолжают употреблять люди.

Вино чайки

Кто сказал, что для приготовления вина необходим фрукты, ягоды или, на крайний случай, овощи? Инуиты — эскимосы родом из Канады, прекрасно обходятся и без них. Необходимо лишь отловить чайку и утопить в бочке с водой. Через несколько дней, в течение которых напиток настаивается на солнце, вино из чайки готово к употреблению. Тех, чей желудок справится с этим отвратительным на вкус и быстро опьяняющим пойлом, на утро ждет неприятный сюрприз: похмелье от него просто ужасное.

Фугу

Говорят, ужасно вкусная рыба. Ничем иным популярность опасного продукта объяснить просто невозможно. Фугу подается обязательно в сыром виде. Повар, допущенный к приготовлению рискованного блюда, должен в обязательном порядке пройти сертифицированные курсы. Обучение длится не меньше года. Внутренности рыбы содержат смертельный яд тетродотоксин — в 1200 раз токсичнее цианида. Умелый повар должен приготовить фугу таким образом, чтобы гурман ощутил на кончике языка легкое покалывание (остатки яда) и, в то же время, мог не волноваться по поводу возможного отказа своей нервной системы.

Саннакчи

Вообще-то, саннакчи хве — всего лишь название блюда корейской кухни. Пробовать его рекомендуется только самым отчаянным европейским экспериментаторам. Гурману на широком блюде подается приправленный кунжутным маслом живой осьминог. Ну как живой — только что разрубленный на мелкие части. Его мускулы все еще сокращаются, даже у вас во рту и вполне могут привести к удушью. Последний такой инцидент произошел сравнительно недавно — в 2008 году.

Хаукарль

Исландское национальное блюдо, представляющее собой ни что иное, как гнилое мясо гренландской полярной акулы. Правда, круто звучит? Да, мы тоже не уверены. В свежем виде употреблять мясо этой акулы вообще нельзя: у нее нет почек, поэтому вся туша содержит высокое содержание мочевины. Вот находчивые викинги и придумали рубить тушу на куски и закапывать в землю, недель на восемь. Мочевина, за это время уходит в землю, ну а что с мясом происходит — тебе лучше не знать. Если срок выбран неверно, и мясо не дошло (или наоборот, переспело в земле), то как минимум реанимация едоку обеспечена.

Копальхем

Один из главных деликатесов и без того специфичной чукотской кухни. Обычный житель более низких широт не может не взглянуть на это блюдо без отвращения. Не лучше и способ его приготовления: голодавшего пару дней оленя (это необходимо, чтобы очистить его кишечник), заводят в болото, душат, чтобы не повредить шкуру и топят, полностью погрузив тушу в болотную жижу. Через пару месяцев деликатес готов, кушать подано! Если даже это не отбило ваш аппетит, вот еще один небольшой секрет этого блюда: съесть его, и не отравиться той концентрацией трупного яда, что содержится в полуразложившейся туше, могут лишь коренные жители севера. Для всех остальных это, скорее всего, станет последней трапезой в жизни.

Казу Марцу

Еще одно экстравагантное блюдо из нашего списка, чьей родиной являются не крайний Север и даже не известные своей экзотичной кухней страны Азии, а остров в Средиземном море — Сардиния. Чтобы правильно приготовить сыр казу марцу, изобретательные итальянцы селят в нем личинок сырной мухи. Червяки питаются сыром, отчего тот приобретает специфичный вкус и запах. Кстати говоря, подают этот сыр прямо с живущими в нем личинками, способными живьем попасть в желудок и развить там бурную деятельность, вызывая рвоту и боли в животе. Так что, если вы когда-нибудь отважитесь попробовать казу марцу, помните, что жевать его нужно как можно тщательнее.