5 оригинальных идей для ужина на каждый день

Пенне с треской и халапеньо Вам понадобится: свежий базилик — ½ стакана свежий кориандр — ½ стакана свежая мята — ¼ стакана перец халапеньо — 2-3 шт. чеснок — 1-2 зубчика лук-шалот — 1 шт. сок 1 лайма оливковое масло — ½ стакана соль и свежемолотый черный перец — по вкусу треска — 700 г приправа для морепродуктов — по вкусу пенне — 450 г жареный и разрезанный вдоль миндаль для украшения Приготовление: Базилик, кориандр, мяту, халапеньо, чеснок, лук-шалот, сок лайма, оливковое масло, немного соли и перца положите в кухонный комбайн. Измельчите ингредиенты и перемешайте получившуюся массу — по консистенции она должна напоминать песто. Затем переложите соус в герметичный контейнер. Разогрейте духовку и поставьте большую кастрюлю с водой на огонь. Смажьте рыбу оливковым маслом и посыпьте приправой для морепродуктов. Запекайте до получения коричневого цвета по краям. Когда вода в кастрюле закипит, посолите ее, затем засыпьте и готовьте пасту до состояния аль денте. Прежде чем отбросить пасту, перелейте из кастрюли стакан воды. Смешайте пасту с половиной воды из кастрюли, соусом и половиной запеченной рыбы. Попробуйте, что получилось. При необходимости добавьте приправы и жидкости, если паста слишком сухая. Подавайте пасту в глубоких мисках, украсив оставшейся рыбой и миндалем. Лапша с курицей, чили и зеленой фасолью Вам понадобится: курица (филе) — 350 г стручковая фасоль — 500 г растительное масло — 3 ст. ложки свежемолотый черный перец — по вкусу чеснок — 4 зубчика красный острый перец — 2 шт. лук репчатый — 1 шт. имбирь — 2,5 см куриный бульон — ½ стакана соус хойсин — ¼ стакана соевый соус — 3 ст. ложки мед — 2 ст. ложки соус шрирача — 2 ст. ложки кунжутное масло — 1 ст. ложка соль — по вкусу спагетти — 450 г Топпинги — поджаренные семена кунжута, тонко нарезанный зеленый лук Приготовление: Положите курицу в морозилку на 10 минут, чтобы она затвердела. Затем тонко нарежьте ее, держа нож под углом, и отложите. Поставьте на огонь кастрюлю, наполненную водой на несколько сантиметров, доведите воду до кипения. Наполните среднюю миску ледяной водой. Слегка проварите фасоль (3-4 минуты) и охладите ее в ледяной воде. Слейте воду, высушите фасоль на бумажном полотенце и отставьте ее в сторону на время. Разогрейте половину растительного масла в глубокой сковороде на сильном огне. Просушите курицу на бумажном полотенце и слегка посыпьте ее черным перцем. Выложите курицу на горячую сковороду и обжаривайте ее, постоянно помешивая, до коричневого цвета, затем снимите со сковороды. Добавьте остатки растительного масла в сковороду и прогрейте его. Положите на сковороду фасоль и обжаривайте ее, помешивая, пока она не начнет приобретать коричневый оттенок. Добавьте к фасоли чеснок, острый перец, лук и имбирь, обжаривайте, постоянно помешивая, до тонкой корочки, еще 2-3 минуты. Добавьте в сковороду бульон, соус хойсин, соевый соус, мед, острый соус и кунжутное масло. Перемешайте все ингредиенты и выключите огонь. Остудите смесь и отложите ее для дальнейшего использования. Для подачи оставьте куриную смесь на несколько минут разогреваться при комнатной температуре и поставьте на огонь воду для лапши. Когда вода закипит, посолите ее, положите в кастрюлю спагетти и варите до состояния аль денте. Разогрейте столовую ложку масла для жарки в глубокой сковороде и быстро прогрейте в ней куриную смесь. Отбросьте лапшу и смешайте ее с курицей. Украсьте кунжутом и луком. Вам понадобится: оливковое масло — ¼ стакана картофель — 700 г соль и перец — по вкусу молотый острый перец — ½ ч. ложки паприка — 1 ч. ложка чеснок — 3-4 зубчика цукини — 2 шт. корень фенхеля — 1 шт. лук репчатый — 1 шт. помидоры черри — 2 стакана куриный или овощной бульон — 4 стакана томатный соус — 1 стакан листья эстрагона — ¼ стакана хрустящий французский хлеб для подачи Приготовление: В средней кастрюле разогрейте оливковое масло и выложите туда картофель, посолите и поперчите, приправьте острым перцем. Обжаривайте картофель 5 минут до золотистого оттенка, тем временем нарежьте другие овощи. По мере нарезки добавляйте в кастрюлю чеснок, цукини, фенхель и лук. Добавьте томаты и закройте кастрюлю крышкой. Готовьте, пока овощи не станут мягкими, а томаты не лопнут, примерно 5-8 минут. Добавьте в кастрюлю бульон и томатный соус, тщательно все перемешайте. Остудите и отложите. Перед подачей подогрейте рагу на среднем огне, украсьте листьями фенхеля и сбрызните оливковым маслом. Подавайте с теплым хлебом. Запеканка из говядины с авокадо Вам понадобится: говяжий бульон — 1 стакан перец чили — 2 шт. перец поблано — 2 шт. кукурузные лепешки (разрезать на полоски 2,5 см) — 16 шт. соль — по вкусу растительное масло — 2 ст. ложки чоризо — 450 г говяжий фарш — 450 г консервированная черная фасоль — 400 г молотый кориандр — 1 ст. ложка молотый тмин — 1 ст. ложка чеснок — 2 зубчика лук репчатый — 1 шт. чеддер — 340 г Крем из авокадо:1 стакан сметаны, 1 авокадо, сок 1 лайма. Для украшения:халапеньо, салат романо или айсберг, томаты, красный лук. Приготовление: Запеканка. Разогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте говяжий бульон в кастрюлю, поставьте его на огонь и доведите до кипения. Добавьте перец чили и немного воды — так, чтобы покрыть перец. Готовьте до тех пор, пока он не станет мягким, затем залейте бульон с перцем в кухонный комбайн и смешайте до консистенции пюре. Равномерно обожгите перец поблано над огнем или на гриле. Остудите в накрытой миске, затем очистите от кожицы и семян, нарежьте и отложите. Смешайте йогурт и острый соус и уберите получившуюся массу в герметичном контейнере в холодильник. Перед подачей разогрейте мясо на среднем огне, добавив, если нужно, еще немного бульона или воды. В это время запеките картофель. Картофель. Поставьте решетку в верхнюю часть духовки и разогрейте до 230 градусов. Нарежьте картофель дольками толщиной 6-7 мм и выложите равномерно на противень. Сбрызните кулинарным спреем или растительным маслом, посолите и поперчите. Запекайте 7-8 минут, затем включите в духовке верхний огонь. Запекайте картофельhttps://www.passion.ru/food/recepty/5-receptov-iz-kartoshki-na-lyuboi-vkus.htm еще 15-20 минут до коричневого цвета с обеих сторон и хрустящих краев. Растопите сливочное масло на небольшой сковороде на среднем огне. Когда оно начнет пениться, добавьте чеснок и жарьте в течение минуты, помешивая. В большой миске смешайте картофель с маслом и свежим кориандром, используя щипцы. Для подачи переложите картофель на блюдо или на отдельную тарелку. На картофель положите мясо, а сверху — йогуртовую смесь, мяту и перья лука. Сбрызгивайте соком лайма. Вам понадобится: Для цыпленка: оливковое масло — 2 ст. ложки куриный фарш — 900 г чеснок — 2 головки перец чили — 2 шт. лук репчатый — 1 шт. молотый имбирь — 1 ч. ложка молотый чили — 1 ст. ложка молотый кориандр — 1 ст. ложка молотый тмин — 1 ст. ложка молотая куркума — 1 ст. ложка соль и свежемолотый черный перец — по вкусу томатная паста — 2 ст. ложки куриный бульон — 2 стакана греческий йогурт — 1 стакан острый соус шрирача — 2-3 ст. ложки Для картофеля: картофель — 3 шт. растительное масло соль и свежемолотый черный перец сливочное масло — 3 ст. ложки чеснок — 2 головки петрушка или кориандр — ¼ стакана Для подачи:мелко нарезанные свежие листья мяты, перья зеленого лука, дольки лайма. Приготовление: Цыпленок. Прогрейте оливковое масло в казане или в горшке на среднем огне. Положите в казан фарш, разомните и подрумяньте. Добавьте чеснок, перец чили, лук, имбирь, молотый чили, кориандр, тмин, куркуму, немного соли и перца. Обжаривайте в течение пяти минут, затем добавьте томатную пасту и, помешивая, продолжайте готовить еще одну минуту. Налейте к фаршу бульон и доведите до кипения, это займет 15-20 минут, чтобы все ароматы смешались. Остудите мясо и уберите. Смешайте йогурт и острый соус и уберите получившуюся массу в герметичном контейнере в холодильник. Перед подачей разогрейте мясо на среднем огне, добавив, если нужно, еще немного бульона или воды. В это время запеките картофель. Картофель. Поставьте решетку в верхнюю часть духовки и разогрейте до 230 градусов. Нарежьте картофель дольками толщиной 6-7 мм и выложите их равномерно на противень. Сбрызните растительным маслом, посолите и поперчите. Запекайте 7-8 минут, затем включите в духовке верхний огонь. Выпекайте картофель еще 15-20 минут до коричневого цвета с обеих сторон и хрустящих краев. Растопите сливочное масло на небольшой сковороде на среднем огне. Когда оно начнет пениться, добавьте чеснок и жарьте в течение минуты, помешивая. В большой миске смешайте картофель с маслом и свежим кориандром, используя щипцы. Для подачи переложите картофель на блюдо или на отдельную тарелку. На картофель положите мясо, а сверху — йогуртовую смесь, мяту и перья лука. [Сбрызгивайте соком лайма] (https://www.passion.ru/food/uroki-masterstva/sladosti-bez-posledstvii-s-chem-pit-chai-esli-vy-na-diete.htm. Фото: пресс-служба канала, shutterstock.com