Пробудись! Топ-10 витаминных коктейлей

СодержаниеВитамин АЦитрусовый кисель со взбитыми сливкамиКлубничное смузи с молокомВитамин КЧерничное смузи с брокколиВитамин СКоктейль из цитрусов с яблокомАроматное смузи со вкусом пуншаВитамин ЕКоктейль «Фруктовый рай»Витамин В3Молочный коктейль с арахисомЗеленое смузи из овощей и фруктовВитамин DМолочный коктейль с клубникой или шоколадомВитамин PНапиток «Сибирская тайна»Коктейль «Рябина красная» с имбирем

Рецепты витаминных коктейлей — это бодрое утро, море энергии в течение дня и приятный расслабляющий ритуал перед сном. Для них нет ничего невозможного, какая бы задача перед вами не стояла — закалить иммунитет, привести организм в тонус или улучшить состояние кожи. MedAboutMe рассказывает о самых важных витаминах для здоровья человека и предлагает рецепты полезных напитков!

Витамин А Это целая группа близких по химическому строению веществ, которые можно разделить на ретиноиды (содержатся в продуктах животного происхождения) и каротиноиды — предшественники витамина А (ими богата растительная пища). Витамин А помогает сохранить остроту зрения и повышает сопротивляемость организма инфекциям. Он стимулирует производство коллагена, стирает мелкие морщинки и помогает справиться с пигментацией на коже.

Где содержится?

В свежей зелени, молоке, сливках, зеленых листовых овощах, зеленом горошке, сыре, фруктах и овощах красного и желтого цвета.

Цитрусовый кисель со взбитыми сливками Лимон — 3 шт. Вода — 2 л. Сахар — 5 ст. л. Крахмал — 0,5 стакана. Сливки — 100 мл. Мята — 2-3 веточки для украшения.

При помощи мелкой терки получить лимонную цедру, из лимонов выжать сок. Вскипятить 1,5 л воды с 3 ст. ложками сахара, добавить полученную цедру, держать на огне в течение 10 минут. Процедить полученную жидкость, влить сок лимона, довести до кипения. Развести крахмал в половине стакана воды, влить тонкой струйкой в сироп при постоянном помешивании. Кисель снять с огня. Отдельно взбить сливки с 2 ст. ложками сахара. Подавать кисель, украсив каждую порцию «шапкой» из взбитых сливок.

Клубничное смузи с молоком Банан — 1 шт. Яблоко — крупное, 1 шт. Зеленый горошек (свежий, замороженный) — 1 стакан. Клубника (свежая, замороженная) — 1 стакан. Молоко (йогурт без добавок) — 1 стакан.

Все ингредиенты взбить в блендере, можно украсить листиком мяты.

А вы знали?

В 1990-м году ученые вывели «золотой рис», обогатив продукт витамином А. Он мог бы стать одной из мер профилактики слепоты, если бы не предубеждение людей против ГМО. Культура была запрещена к продаже.

Витамин К Играет ключевую роль в процессе свертываемости крови. А также помогает избежать синяков под глазами, чувства хронической усталости, поддерживает здоровье костей и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Где содержится?

В зеленых листовых овощах, ферментированных соевых продуктах, крапиве, тыкве, зеленых помидорах, брокколи и яичных желтках.

Черничное смузи с брокколи Пюре брокколи — 1 стакан. Ягоды черники — 1,5 стакана. Апельсины — 2 шт. Вода — 1,5 стакана.

Взбить блендером все ингредиенты, перед подачей в каждый стакан положить два кубика льда. Если смузи получился очень густым, добавить воды.

Витамин С Этот мощный антиоксидант играет ключевую роль в профилактике старения организма и сохранения его молодости и красоты. Предупреждает воспалительные процессы, уменьшает выраженность морщин и улучшает состояние кожи. Дефицит витамина С способствует снижению иммунитета и может спровоцировать развитие цинги.

Где содержится?

Практически во всех фруктах, ягодах, зелени и овощах. Им изобилует шиповник, цитрусы, клюква, рябина, болгарский перец, клубника.

Коктейль из цитрусов с яблоком Сладкое яблоко — 1 шт. Апельсин — 3 шт. Лимон — 1 шт. Мандарин — 3 шт. Мед — 1 ст. ложка.

В соковыжималке выжать сок со всех фруктов, добавить мед и можно подавать на стол.

Ароматное смузи со вкусом пунша Красный болгарский перец — половина. Грейпфрут — 1 крупный. Апельсин — 2 шт. Минеральная вода — половина стакана. Лед — по желанию.

Взбить блендером все ингредиенты, кроме льда. Перед подачей на стол положить в каждый стакан по парочке кубиков льда.

Витамин Е Его называют «витамином красоты», поскольку он защищает и восстанавливает кожу. Организм не производит витамин Е самостоятельно, поэтому принимать его нужно вместе с пищей. Особенно важно это делать весной и летом — в период солнечной активности кожа становится беззащитной перед УФ-излучением, а витамин Е помогает укрепить ее функции. Помимо прочего, данный витамин благотворно воздействует на эндокринную и репродуктивную системы организма.

Где содержится? В сливочном масле, авокадо, шпинате, тофу, семечках и орехах, растительных маслах.

Коктейль «Фруктовый рай» Льняное семя — 2-3 ст. л. Авокадо — половина. Банан — 1 шт. Шпинат — 1 пучок. Сок половины лимона. Вода — 1 л.

Растолочь в ступке семя льна. В блендере взбить остальные ингредиенты. Соединить обе массы, при необходимости добавить еще воды. Пить охлажденным.

Витамин В3 Обеспечивает нормальную работу пищеварительной системы организма, а также играет важную роль в поддержании красоты кожи. Исследования показали, что витамин В3 способен купировать воспалительные процессы и уменьшать проявления акне. Помимо прочего, он помогает победить бессонницу и головные боли.

Где содержится?

В пивных дрожжах, пророщенных зернах пшеницы, семенах подсолнечника, арахисе, печени, яичном желтке, молоке и зеленых овощах.

Молочный коктейль с арахисом Молоко — 0,5 л. Мед — по вкусу. Яйца куриные — 2 шт. Арахис — горсть.

Взбить в блендере молоко со свежими яйцами, добавить по вкусу мед. Подавать, украсив каждую порцию арахисом и кружочком банана.

Зеленое смузи из овощей и фруктов Зеленое яблоко — 1 шт. Сок половины лимона. Огурцы — 2 шт. Пророщенные зерна пшеницы — 2-3 ч. ложки.

Взбить в блендере все перечисленные ингредиенты, при необходимости добавить воды.

Витамин D Этот витамин производится в организме человека под воздействием солнца, но его можно получить и с помощью пищи. Правда, из очень ограниченного числа продуктов. Витамин D необходим для роста и правильного развития детей. При дефиците витамина снижается прочность костной ткани и увеличивается вероятность переломов. Достаточное содержание витамина D — залог крепкого иммунитета.

Где содержится?

В молоке, яйцах, растительных маслах и рыбьем жире.

Молочный коктейль с клубникой или шоколадом Молоко — 1 стакан. Сливочное мороженое — 1 шт. Шоколад или клубника (свежая, замороженная) — 50 г.

Взбить в блендере молоко со сливочным мороженым. Разделить на половинки клубнику или натереть на мелкой терке шоколад, добавить в коктейль.

А вы знали?

Чем дольше мужчина находится на солнце, тем выше у него уровень тестостерона. К такому выводу пришли ученые, обнаружив связь между мужским гормоном и солнечным витамином D.

Витамин P Его иногда называют «главным защитником» коллагена, без которого невозможна здоровая, упругая и плотная кожа. Витамин P стимулирует клеточное дыхание, увеличивает плотность сосудов.

Где содержится?

В орехах, семечках, цитрусовых, шиповнике, черной смородине, рябине, капусте, винограде, малине, помидорах, зеленом чае и вине.

Напиток «Сибирская тайна» Грецкие орехи — 1 стакан. Клюква (свежая, замороженная) — 500 г. Зеленые яблоки — 3 шт. Сахар — 400 г. Вода — 400 мл. Зеленый чай — одна чашка.

Орехи измельчить в мелкую крошку, яблоки вместе с кожурой нарезать кубиками. В отдельной посуде клюкву растереть с сахаром. Подготовленные ингредиенты сложить в сотейник, залить водой и довести до кипения. Перелить в бутылку и по мере необходимости добавлять в чашку чая по одной столовой ложке.

Коктейль «Рябина красная» с имбирем Ягоды рябины — 1,5 ст. Яблоко — 1 шт. Корень имбиря — 4 см. Орехи — 0,5 ст. Сахар — 0,5 стакана. Корица — 1 ч. л. Вода — 1,5 л.

Рябину залить водой, довести до кипения. Добавить нарезанное кубиками яблоко (без кожуры), натертый корень имбиря, сахар и корицу. Вновь довести до кипения, проварить 5 минут и взбить блендером. Процедить, при подаче в каждый стакан добавлять горсть грецких орехов.

Комментарий экспертаАлена Злобина, адепт здорового питания и образа жизни

Известно, что наш организм обладает большими ресурсами и в состоянии сам синтезировать необходимые вещества, но при условии, что он полностью чист и здоров. А для того, чтобы быть уверенным в том, что вы получаете все необходимые витамины — нужно включить в рацион определенные продукты.

Большинство витаминов попадают в нас извне, то есть с пищей. Поэтому выбирать еду стоит не только с точки зрения лакомства, но и с точки зрения пользы. А каждый витамин еще и отвечает за состояние определенных органов.

Ешьте и становитесь прекраснее

Волосы и ногти теряют свою привлекательность, когда нам не хватает кремния, кальция, цинка, фолиевой кислоты, железа и витаминов А, С, Е, В3, В5, В6, В12. Все это мы можем найти во фруктах и овощах. Например, все продукты оранжевого и желтого цвета богаты витамином A — это морковь, хурма, желтый болгарский перец, тыква. Больше всего витамина С содержится во всех цитрусовых, брюссельской капусте, шиповнике, черной смородине.

Витамин Е можно найти в шпинате, листовой свекле, папайе.

Витамины группы В прячутся в капусте, брокколи, картофеле, моркови, бобовых, петрушке, помидорах. А вот авокадо дает организму рибофлавин, медь, железо и необходимые полиненасыщенные растительные жиры, которые помогают коже выглядеть прекрасно.

Крепкие мышцы, здоровые кости — больше сил Чтобы были силы, нужно чтобы в организм попадали углеводы, а их много в крупах и хлебе из цельнозерновой муки. Восполнять энергию помогают сыр тофу и соевое молоко, насыщенные белком, железом, селеном, кальцием и полезными аминокислотами. Грецкие орехи, арахис — продукты с высокой концентрацией белка и растительных жиров полезны при йододефиците и улучшают работу мозга, ведь они богаты марганцем, фтором, селеном.

С заботой о сердце

В рационе каждого человека должно быть льняное масло — это не просто источник жирных аминокислот Омега-3, 6 и 9, селена, фитостеролы. Этот продукт поддерживает и укрепляет иммунитет, повышает эластичность сосудов, служит профилактикой инфарктов.

Без белка жизнь не та Известно, что именно белки являются основным строительным материалом для новых клеток и различных гормонов, поэтому запасы белка нужно все время восполнять. В этом помогут бобовые — нут, или турецкий горох, в котором много белка, фолиевой кислоты, цинка, витаминов В, В6. Чечевица, горох, фасоль — настоящие лидеры по содержанию белка, цинка и различных витаминов.

Все «зеленые» полезны

Все знают, что зелень полезна, но не все могут с удовольствием ею наслаждаться, потому что вкус у зелени специфический. Особенно дети часто слышат от родителей о пользе зелени, но отправить в рот стебелек-другой так и не решаются. Отличный выход — зеленые смузи, в которых зелень смешивают с другими фруктами и овощами, да так, что и вкуса зелени не почувствуешь. Зато в таких коктейлях содержится клетчатка, магний, кальций, натрий, фосфор и множество нужных нам полезных элементов. А еще зелень помогает очистить нас от токсинов, она как пылесос высасывает их из тканей и выводит из организма.

Помните, что самые полезные витамины — живые, а еще — важно их правильно сочетать. Например, витамин А, содержащийся в моркови — жирорастворимый, а значит должен поступать в организм с маслом, например, оливковым, иначе он не принесет пользы. Продукты, содержащие фолиевую кислоту (овощи зеленого цвета) не должны проходить термообработку, при которой теряются все полезные качества. То же самое относится и к фруктам и овощам, богатым витамином С.

Смузи ГринЛандия

Ингредиенты:

Авокадо — 40 г. Апельсин (очищенный) — 50 г. Мята со стеблем — 3 г. Шпинат со стеблем — 40 г. Финики — 30 г. Молоко миндальное — 100 мл. Вода очищенная — 100 мл.

Приготовление:

Все ингредиенты отправляем в блендер и взбиваем на высокой скорости в течение минуты.

Комментарий экспертаРузанна Азатовна Еганян, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России , специалист по рациональному питанию, кандидат медицинских наук

Можете ли вы себе представить, что в нашей пище нет ни одного витамина? Нарушение пищеварения, выпадение волос, ухудшение зрения, ломкость ногтей, зоб, онкологические заболевания, болезни печени и почек, импотенция, остеопороз, анемия, боль в мышцах — вот тот «скромный» перечень последствий, вызванных недостатков витаминов.

Эти полезные вещества задействованы практически во всех биохимических процессах, проходящих в нашем организме. Они являются активной частью многих ферментов, являются основой для синтеза многих гормонов. Наш организм самостоятельно витамины не вырабатывает или вырабатывает слишком мало для своего полноценного существования.

Разумеется, пища без витаминов вообще — это нонсенс. Каждый продукт содержит помимо белков, жиров, углеводов и минеральных веществ еще и витамины. Правда, в разных количествах. Поэтому, чтобы ваше питание было полноценным, а организм не страдал от витаминного дефицита, обязательно включайте в рацион овощи, фрукты, зелень. Они не только снабдят ваш организм витаминами, но и позволят поддерживать в хорошем состоянии иммунную систему, справиться с первыми признаками недомогания. К ослаблению иммунитета приводит нехватка витаминов А, С и Е, прекрасными источниками которых являются цитрусовые, мед, плоды шиповника, некоторые лекарственные растения.

Готовьте на здоровье и зимой, и летом

В домашних условиях вы можете приготовить замечательный лимонад из апельсинов, лимонов или грейпфрутов. Эти напитки прекрасно укрепляют иммунитет, помогают бороться с простудой и сезонной депрессией, тонизируют организм. К тому же, в отличие от «магазинных» они не содержат искусственных красителей, консервантов и т.п. Однако при всех их достоинствах, употреблять их стоит с осторожностью. Не пейте лимонады натощак, особенно если страдаете гастритами, повышенной кислотностью и т.п. Помимо того, что эти напитки раздражают слизистую желудка и кишечника, а органические кислоты усиливают выработку желудочного сока. Тем, кто страдает избыточной массой тела и/или сахарным диабетом, стоит ограничивать количество сахара в лимонаде.

Для приготовления этих ярких и полезных напитков вы смело можете использовать розовые грейпфруты (они не столь едкие, как желтые), мандарины, лимон, различные ароматные травы — мяту, мелиссу, базилик, эстрагон (тархун), мед, имбирь. Напитки можно готовить с использованием как обычной питьевой воды, так и с применением минеральной. Эти полезные «лимонады» можно пить и горячими или теплыми — в холодное время года, или холодными или комнатной температуры — летом.

Основа любого лимонада — смесь полезных ингредиентов: фруктов, ягод, трав. Готовить такие напитки можно как холодным способом (заливая питьевой водой комнатной температуры и настаивая в течение нескольких часов) или горячим — заливая смеси кипящей водой и затем остужая.

Комментарий экспертаСергей Обложко, врач-психотерапевт, специалист по снижению веса, диетолог

Витамины, как следует из названия, это жизненно необходимые и незаменимые для организма вещества. И очень важно следить за тем, чтобы уровень этих витаминов был достаточный. То есть единственное чего мы опасаемся это состояние гипо— или даже авитаминоза, когда витаминов в организме недостаточно.

Надо сказать, что состояние гиповитаминоза в нашей стране в связи с сезонностью, в связи с северностью очень распространено. Самые частые случаи гиповитаминоза, это всем хорошо знакомый весенний гиповитаминоз С, зимний гиповитаминоз D. Так же часто бывают гиповитаминозы витаминов группы В. Это самые распространенные, которые у нас встречаются.

Соответственно в периоды риска возникновения гиповитаминоза особое внимание нужно уделять сбалансированному питанию, которое содержит достаточное количество витаминов, обращать внимание на так называемые «продукты-чемпионы», в которых содержание определенных витаминов максимальное и профилактически принимать витаминные препараты. Но, в последнее время выходит все больше и больше исследований о том, что большие количества витаминов могут быть опасны для здоровья и даже для жизни. Исследования показывают, что регулярное употребление поливитаминных препаратов без назначения врача с целью укрепления здоровья ассоциированы (то есть связаны) с повышенным риском развития онкологических заболеваний и преждевременной смерти. То есть, резюмируя — мало витаминов плохо, много витаминов тоже плохо, очень важно здесь поддерживать баланс. Поэтому разнообразное питание хорошими продуктами и в критические какие-то моменты в сезонности (например, весной) профилактический прием витаминных препаратов по назначению врача. Если вы хотите, вы можете сдать анализ на основные поливитаминные микроэлементы. Стоит тысяч 5, делается неделю. И если вы видите какой-то гиповитаминоз, соответственно, вам нужно его устранить. Если у вас там все в порядке, значит все в порядке.

Монодиеты, соблюдение поста, чрезмерно жесткие диеты и голодания, все это может нарушать витаминный баланс в организме. Еще некоторые заболевания могут приводить к гиповитаминозу из-за повышенного уровня расхода некоторых витаминов. Соответственно, если вы питаетесь разнообразно, если вы ведете активный образ жизни, вы можете принимать поливитаминные препараты, например, весной, в период самого вероятного гиповитаминоза или сдать анализ и проверить все ли у вас в порядке и соответственно, если есть какие-то отклонения их откорректировать.

Если вы не хотите принимать поливитаминный препарат, то вы можете найти, так называемые, «продукты-чемпионы» — продукты, которые в малом количестве содержат большое количество определенных витаминов.

Например, весной, если вы опасаетесь гиповитаминоза, обратите внимание на жирную рыбу, ешьте больше жирной селедки, можете попробовать печень трески. Если у вас весной могут быть признаки гиповитаминоза по витамину С, то вы можете употреблять в пищу болгарский перец, облепиху, квашеную капусту и любые другие продукты, которые вам нравятся. И, соответственно, по основным каким-то витаминам в малом количестве очень быстро решите проблемы с гиповитаминозом. Единого какого-то продукта, который содержал бы полный комплекс витаминов и микроэлементов, к сожалению, не существует. Но, включая в свой рацион вот такие вот «витаминные чемпионы» мы можем профилактировать развитие гиповитаминоза.

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