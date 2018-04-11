Худейте со вкусом: меню на среду от Натальи Кузьмич

Овсяные оладьи, шоколадный трюфель, куриные котлетки с брокколи и другие полезные рецепты любимых блюд от тренера Натальи Кузьмич.

Завтрак 7:00 — 9:00 Овсяные оладьи

4 ст.л. овсянки 1/2 банана 1 яйцо

Соус: Несколько ложек натурального йогурта 0% жирности 1 ч.л. меда Щепотка ванилина 25-30 г ягод

4 ст.л. овсянки, 1/2 банана и 1 яйцо смешать в блендере и выпекать как обычные оладьи. Соус смешайте из нескольких ложек натурального йогурта 0% жирности, одной ложки меда и щепотки ванилина. Можно добавить немного ягод (25-30 г). Идеальное дополнение — зеленый чай.

Перекус 10:00 — 12:00 Шоколадный трюфель

½ стакана чернослива ½ стакана кунжута ½ стакана грецких орехов ¼ стакана подсолнечных семечек ¼ изюма 5 шт. фиников 1-2 ст.л. какао для обсыпки Лимонный сок по вкусу ¼ ч.л. корицы

Чернослив, изюм и финики замочить в теплой воде, чтобы размокли. Затем слить воду, добавить орехи, кунжут, семечки, лимонный сок, корицу пропустить через мясорубку (блендер). Скатать шарики и обсыпать их какао. Получится около 15-18 шариков.

Обед 13:00 — 14:00 Куриные котлетки с брокколи

120 г куриного филе Белок одного яйца 100 г брокколи

Гарнир: 3 ст.л. риса 150 г сырых овощей 1 ст.л. оливкового масла

Смешать 120 г. куриного филе, белок одного яйца и 100 г брокколи и пропустить через мясорубку, поперчить, посолить. Обжаривать на сковороде. Дополнительно на гарнир отварить 3 ст.л. риса и сделать салат из 150 г сырых овощей с 1 ст.л. оливкового масла.

Полдник 16:00 — 17:00 Творог с курагой или черносливом

Возьмите 120 г мягкого 2% творога — в него для вкуса можно добавить 4-6 шт. мелко нарезанной кураги или чернослива.

Ужин 19:00 — 20:00 Шашлычки из креветок в духовке

150 г очищенных креветок 1 ч.л. оливкового масла Чеснок Соль Перец 150 г салата из овощей

150 г очищенных креветок смазываем 1 ч.л. оливкового масла, добавляем чеснок, соль, перец. Затем надеваем на шпажки и отправляем в духовку на 7-10 минут. Подаем со 150 г салата из овощей.

Для соуса смешайте йогурт 0% жирности с паприкой и соком лимона.