Худейте со вкусом: меню на вторник от Натальи Кузьмич 

Диетический чизкейк, лосось в соусе терияки и другие полезные рецепты на вторник от фитнес-тренера Натальи Кузьмич.
Завтрак 7:00 — 9:00 50 г (или 3 ст.л.) пшена
100 г тыквы
100 мл. молока 1% жирности
30 г адыгейского сыра
Зеленый чай, кофе или цикорий (все без сахара)
Каша с тыквой и корицей
50 г пшена на ночь замочите в воде. Утром поставьте молоко на огонь — как только оно закипит, насыпьте пшено и сварите пшенную кашу. Тыкву можно порезать кусочками и сварить вместе с кашей, или же отдельно запечь в духовке.
Выпейте зеленый чай или кофе и съешьте 30 г адыгейского сыра.
Перекус 10:00 — 12:00 Чизкейк
Корж:
4 ст.л. овсяных отрубей
2 ст.л. жидкого творога 0% жирности (можно заменить 3 ст.л. обезжиренного кефира)
1 яйцо
Стевия или фитпарад
Смешать все ингредиенты, выложить в форму и выпекать 15-20 минут. Корж должен «схватиться».
Крем:
400 г обезжиренного творога
2 яйца
1 ст.л. кефира или натурального йогурта
Ванилин
Стевия
Приготовление:
Белки отделяем от желтков, белки отставляем в сторону.
Желтки и все остальные ингредиенты смешиваем.
Взбиваем белки до густой пены и осторожно добавляем в крем. Все выливаем на готовый корж. Выпекаем в духовке 30-40 минут. Украшаем медом и ягодами.
Обед 13:00 — 14:00 Лосось в соусе Терияки
150 г лосося
Тертый имбирь
Чеснок
Перец
1 ч.л. меда
Кунжут
Гарнир
3 ст.л. риса
150 г салата айсберг
1 ст.л. оливкого масла
150 г лосося замариновать в маринаде из тертого имбиря, чеснока, соли и переца, оставить на 30 минут. Затем выложить маринад на сковороду, добавить 1 ч.л. меда и тушить в нем лосось. Посыпать кунжутом.
На гарнир отварить 3 ст.л. риса и сделать 150 г салата с 1 ст.л. масла.
Полдник 16:00 — 17:00 Любой кисло-сладкий фрукт, 15-20 шт. орешков кешью или арахиса без соли.
Ужин 19:00 — 20:00 Салат из куриной грудки
120 г отварной грудки
100 г пекинской капусты
1 огурец
1 помидор
2 ст.л. кукурузы
1 ст.л. сметаны 10%.
120 г отварной грудки порезать, нашинковать 100 г пекинской капусты, 1 огурец, 1 помидор,
Добавить 2 ст.л. кукурузы и 1 ст.л. сметаны 10%. Все смешать.