Худейте со вкусом: меню на вторник от Натальи Кузьмич

Диетический чизкейк, лосось в соусе терияки и другие полезные рецепты на вторник от фитнес-тренера Натальи Кузьмич.

Завтрак 7:00 — 9:00 50 г (или 3 ст.л.) пшена

100 г тыквы

100 мл. молока 1% жирности

30 г адыгейского сыра

Зеленый чай, кофе или цикорий (все без сахара)

Каша с тыквой и корицей

50 г пшена на ночь замочите в воде. Утром поставьте молоко на огонь — как только оно закипит, насыпьте пшено и сварите пшенную кашу. Тыкву можно порезать кусочками и сварить вместе с кашей, или же отдельно запечь в духовке.

Выпейте зеленый чай или кофе и съешьте 30 г адыгейского сыра.

Перекус 10:00 — 12:00 Чизкейк

Корж:

4 ст.л. овсяных отрубей

2 ст.л. жидкого творога 0% жирности (можно заменить 3 ст.л. обезжиренного кефира)

1 яйцо

Стевия или фитпарад

Смешать все ингредиенты, выложить в форму и выпекать 15-20 минут. Корж должен «схватиться».

Крем:

400 г обезжиренного творога

2 яйца

1 ст.л. кефира или натурального йогурта

Ванилин

Стевия

Приготовление:

Белки отделяем от желтков, белки отставляем в сторону.

Желтки и все остальные ингредиенты смешиваем.

Взбиваем белки до густой пены и осторожно добавляем в крем. Все выливаем на готовый корж. Выпекаем в духовке 30-40 минут. Украшаем медом и ягодами.

Обед 13:00 — 14:00 Лосось в соусе Терияки

150 г лосося

Тертый имбирь

Чеснок

Перец

1 ч.л. меда

Кунжут

Гарнир

3 ст.л. риса

150 г салата айсберг

1 ст.л. оливкого масла

150 г лосося замариновать в маринаде из тертого имбиря, чеснока, соли и переца, оставить на 30 минут. Затем выложить маринад на сковороду, добавить 1 ч.л. меда и тушить в нем лосось. Посыпать кунжутом.

На гарнир отварить 3 ст.л. риса и сделать 150 г салата с 1 ст.л. масла.

Полдник 16:00 — 17:00 Любой кисло-сладкий фрукт, 15-20 шт. орешков кешью или арахиса без соли.

Ужин 19:00 — 20:00 Салат из куриной грудки

120 г отварной грудки

100 г пекинской капусты

1 огурец

1 помидор

2 ст.л. кукурузы

1 ст.л. сметаны 10%.

120 г отварной грудки порезать, нашинковать 100 г пекинской капусты, 1 огурец, 1 помидор,

Добавить 2 ст.л. кукурузы и 1 ст.л. сметаны 10%. Все смешать.