8 самых полезных продуктов весны

Рацион человека не может быть статичным. У каждого времени года есть свои продукты, на которые стоит обратить внимание. Сезонные продукты — кладезь витаминов, минералов и других полезных веществ. Такие продукты бувально "напичканы" питательными веществами, которые укрепляют иммунитет и благоприятно влияют на здоровье человека.

А еще сезонные продукты позволяют поэкспериментировать на кухне и придумать оригинальные гастрономические сочетания. Делимся списком из восьми весенних продуктов, которые обязательно должны быть в вашем рационе в этом сезоне. Будьте здоровы!

Капуста брокколи — одна из самых полезных представительниц своего вида. В ней содержится большое количество витаминов группы В, кальция, магния, железа, цинка, марганца, клетчатки. Брокколи также богата хлорофиллом, который синтезируется в растении из солнечной энергии. Регулярное употребление этого овоща улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поднимает настроение, заряжает энергией и очищает организм от шлаков и токсинов. Самые полезные способы приготовления брокколи — на пару или на гриле.

Спаржа — еще один весенний овощ, который обязательно должен быть в вашем весеннем рационе. Зеленая спаржа полезнее, чем белая, так как она выращивается на поверхности земли и впитывает в себя солнечные лучи. Спаржа — ценный источник витаминов группы В, К, С, фолиевой кислоты. Оно благоприятно влияет на пищеварительную и нервную систему и является известным афродизиаком.

Из спаржи можно приготовить виртуозные завтраки и обеды: сочетайте ее с яйцами или другими овощами. Спаржу можно варить, запекать, готовить на гриле. Быстро, вкусно и очень полезно!

Мангольд — полезная зелень с терпким вкусом, которую часто можно встретить в миксах салатных листьев. Если вы еще не успели полюбить мангольд как самостоятельный продукт, самое время это исправить.

Начнем с истоков: мало кто знает, но мангольд — это листовая свекла. Он отличается изысканным вкусом и богатым составом. Мангольд содержит в своем составе железо, калий, витамины С и К. Включите эту зелень в свой рацион, чтобы улучшить настроение, здоровье печени и очистить организм от шлаков и токсинов. Мангольд можно добавлять в салаты, завтраки, смузи.

Авокадо — самый питательный фрукт, который только существует. Именно поэтому его иногда путают с овощем: слишком много в авокадо витаминов, минералов и питательных веществ. В авокадо также содержатся полезные жирные кислоты омега-3. Регулярное употребление авокадо улучшает пищеварение, благоприятно влияет на сердце и сосуды, активирует умственную деятельность. Это именно то, что нужно, чтобы взбодриться весной после зимней спячки!

Пророщенные семена — хит весеннего сезона. Если вы еще не успели включить их в свой рацион, скорее исправляйтесь. В чем причина всеобщей любви сторонников здорового образа жизни к пророщенным семенам? Дело в том, что в зародыше растения содержится максимум полезных и питательных веществ. Проращивать семена можно самостоятельно — используйте гречку (необжаренную, зеленую), сою, пшеницу, люцерну и другие злаки и зелень. Подробнее о том, как прорастить семена, мы рассказали в статье.

Шпинат — невероятно полезный продукт. Это концентрация витаминов группы В, А, Е, РР, йода, фолиевой кислоты, железа, аминокислот, клетчатки. Удивительно, но в листьях шпината также содержится большое количество белка. Шпинат улучшает работу пищеварительной системы, избавляет от хронической усталости, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Из шпината можно приготовить самые разные блюда: супы, салаты, смузи, тосты. Его можно есть как в свежем виде, так и припустить в кипящей воде.

Свекла также особенно полезна именно весной. Сладкий корнеплод отличается не только изысканным вкусом, но и богатым составом. Свекла — источник витаминов, минералов, йода, фолиевой, щавелевой и яблочной кислот, аминокислот и клетчатки. Овощ полезен как в сыром, так и в приготовленном виде. Так, сок сырой свеклы улучшает процессы кроветворения. А печеная свекла полезна для кишечника, печени и сердечно-сосудистой системы.

Артишоки — очень аппетитный и весьма полезный овощ. Увы, найти их в любом супермаркете не получится, но если удача вам улыбнется, берите сразу несколько артишоков. В составе артишоков присутствуют органические кислоты, витамины, более 20 минералов, клетчатка. Овощ прекрасно усваивается организмом и не содержит лишних калорий. А еще в артишоках есть антиоксиданты, которые повышают защитные силы организма. Готовьте артишоки на пару или запекайте. Они хороши и сами по себе — достаточно добавить приправы и оливковое масло.