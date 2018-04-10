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Лимонный кекс с маскарпоне
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Лимонный кекс с маскарпоне 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
Этот рецепт перевернет ваше представление о кексах. Обычно они получаются довольно плотными по текстуре, однако этот лимонный кекс невероятно нежен. Секрет прост — в тесто нужно добавить немного сливочного сыра маскарпоне. Самое популярное блюдо с этим итальянским сыром — тирамису. Однако не стоит недооценивать маскарпоне. Он довольно частый гость на кухне итальянских хозяек. На его основе готовят вкусные легкие крема, его добавляют в тесто и даже используют вместо масла для бутербродов. Нам же он поможет приготовить мягкий и воздушный кекс.
Очень часто даже у опытных хозяек кекс поднимается не равномерно, а горкой. Грешат то на неправильный рецепт, то на духовку. На самом же деле следует соблюдать 4 простых правила.
1. Тесто нужно выкладывать в форму, начиная с внешнего круга. Можно использовать кондитерский мешок, в таком случае выкладывать тесто следует по спирали.
2. Следует следить за температурой. Она должна быть не очень высокой. Лучше печь дольше при низкой температуре, чем быстро — при большой. В первые 10 минут открывать духовку нельзя.
3. Чтобы середина кекса не вздулась, нужно выстелить пергаментной бумагой только дно формы.
4. Выбирая форму для выпекания, отдайте предпочтение той, что толще. В тонкостенных формах края быстро пропекаются и начинают подсушиваться в то время, как середина еще не готова.
1. Разогреть духовку до 160 градусов по Цельсию.
2. Смешать коричневый сахар и сливочное масло до однородной текстуры.
3. Добавить яйца и тщательно взбить миксером на высокой скорости.
4. Аккуратно перемешать полученную смесь с маскарпоне, затем добавить сок и цедру лимонов.
5. Добавить просеянную муку, миндальный порошок, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешать и вылить тесто в форму, выложенную бумагой для выпечки.
6. Выпекать 50 минут. Проверить готовность с помощью ножа, если кекс не готов, отправить в духовку ещё на 10 минут.
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