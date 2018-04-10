Вегетарианский морковный суп

Морковь считается самым популярным корнеплодом, который используется в кулинариях всего мира. Она известна своим неповторимым ароматом, сладким вкусом и насыщенным ярко-оранжевым цветом. Сегодня практически любое блюдо содержит в своем составе этот полезный овощ. Однако в большинстве из них она используется в качестве дополнительного ингредиента. Справиться с подобной несправедливостью поможет рецепт супа из моркови.

Такое оригинальное блюдо благотворно влияет на пищеварительную систему, легко усваивается организмом и содержит мало калорий. Любители здорового питания по достоинству оценят его солнечный цвет, нежный вкус и неповторимый аромат.

Под водой тщательно промыть морковь. Разрезать ее на продольные кусочки. Небольшими кубиками размером в 0,5-1 см нарезать лук.

Разогреть духовку до 220 °С. На лист для выпекания разложить алюминиевую фольгу. Равномерно распределить на нем предварительно нарезанные морковь и лук. Сбрызнуть их оливковым маслом и посыпать индийскими специями, молотым перцем и солью.

Через 25-30 минут овощи вытащить из духовки. Высыпать карамелизированные морковь и лук в блендер. Добавить к ним молоко, сок лайма и щепотку соли. Пюрировать массу до однородного состояния.

Приготовленное блюдо выкладывают в презентационную тарелку, поливают кокосовым маслом и украшают листками микрогрина.