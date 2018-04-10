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Куриная грудка в пикантном маринаде
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Куриная грудка в пикантном маринаде 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
Вкусное, питательное и полезное мясо курицы нравится и детям, и взрослым. Оно имеет нежнейший вкус и обладает неповторимым ароматом. Благодаря своей низкой калорийности и быстрому процессу приготовления куриная грудка особенно полюбилась людям, придерживающимся сбалансированного рациона питания и тем, кто только начал познавать кулинарные тонкости.
Среди огромного разнообразия интерпретаций на эту тему особенно порадует своим пикантным вкусом и тонким ароматом куриная грудка в пикантном маринаде. Мясо получается сочным и нежным, имеет безупречный и очень аппетитный вид.
Подготовить посуду для приготовления маринада. Добавить в миску соевый соус, дижонскую горчицу, черный молотый перец и гвоздику. Выдавить в маринад сок апельсина и налить арахисовое масло.
Отдельно нарубить меленькими кусочками чеснок и имбирь. Высыпать их в миску с маринадом и тщательно перемешать.
Хорошо промыть под струей воды куриную грудку. Поместить ее в миску с маринадом и немного помять руками. Накрыть содержимое миски пищевой пленкой и поставить мариноваться в холодильник не менее, чем на 45 минут.
Для того чтобы температура курицы приблизилась к комнатной, ее необходимо вынимать из холодильника за 20 минут до начала приготовления.
Разогреть решетку для гриля. Слегка смазать поверхность оливковым маслом и обжарить мясо в течение 4 минут с каждой стороны.
Перед подачей на презентационную тарелку выкладывают листья рукколы. На подушку из зелени размещают приготовленное мясо. Блюдо украшают дольками авокадо и кольцами красного лука.
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