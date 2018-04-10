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Салат из моркови и чечевицы
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Салат из моркови и чечевицы 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
Приверженцы здорового питания ежедневно подыскивают новые варианты блюд. Салат из чечевицы и моркови может стать для них настоящей находкой. Блюдо, приготовленное на основе двух полезных для организма ингредиентов, имеет неповторимый вкус, довольно сытное и ароматное. Его можно употреблять в качестве основного блюда или гарнира, как в теплом, так и в горячем виде.
Благодаря многообразию цветовых гамм данное блюдо выглядит очень аппетитно и оригинально. Даже равнодушно настроенные к овощам люди и гурманы, отведавшие различные изысканные закуски, не смогут оставить без внимания этот красивый и пестрый салатик.
Поместить чечевицу в кастрюлю средней вместимости и залить ее холодной водой. Оставить чечевицу на 1 час, после чего слить с нее воду.
В кастрюлю с чечевицей налить воду, добавить лавровый лист, зубчик чеснока, половину луковицы и соль. Довести чечевицу до кипения, и затем на медленном огне проварить в течение 25 минут.
Используя сито слить с нее воду, вытащить чеснок, лавровый лист и лук. В чечевицу добавить столовую ложку оливкового масла и поместить ее в холодильник для охлаждения.
В отдельную посуду нарезать кольцами радужную морковь, разрезать на 4 части редис. Поместить овощи в сковороду, добавить чеснок, оливковое масло, молотый черный перец и соль. Обжарить овощи 20 минут, периодически помешивая их, чтоб не пригорали.
Жареные овощи добавить к чечевице. Полукольцами нарезать красный лук и добавить его к общей массе.
В небольшой посуде взбить пасту тахини с лимонным соком, молотым перцем и солью. Добавить в готовую смесь 3 ложки теплой воды.
Готовый салат выкладывают в тарелку и поливают заправкой. Сверху композицию украшают свежими полукольцами редиса.
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