Салат из моркови и чечевицы

Приверженцы здорового питания ежедневно подыскивают новые варианты блюд. Салат из чечевицы и моркови может стать для них настоящей находкой. Блюдо, приготовленное на основе двух полезных для организма ингредиентов, имеет неповторимый вкус, довольно сытное и ароматное. Его можно употреблять в качестве основного блюда или гарнира, как в теплом, так и в горячем виде.

Благодаря многообразию цветовых гамм данное блюдо выглядит очень аппетитно и оригинально. Даже равнодушно настроенные к овощам люди и гурманы, отведавшие различные изысканные закуски, не смогут оставить без внимания этот красивый и пестрый салатик.

Поместить чечевицу в кастрюлю средней вместимости и залить ее холодной водой. Оставить чечевицу на 1 час, после чего слить с нее воду.

В кастрюлю с чечевицей налить воду, добавить лавровый лист, зубчик чеснока, половину луковицы и соль. Довести чечевицу до кипения, и затем на медленном огне проварить в течение 25 минут.

Используя сито слить с нее воду, вытащить чеснок, лавровый лист и лук. В чечевицу добавить столовую ложку оливкового масла и поместить ее в холодильник для охлаждения.

В отдельную посуду нарезать кольцами радужную морковь, разрезать на 4 части редис. Поместить овощи в сковороду, добавить чеснок, оливковое масло, молотый черный перец и соль. Обжарить овощи 20 минут, периодически помешивая их, чтоб не пригорали.

Жареные овощи добавить к чечевице. Полукольцами нарезать красный лук и добавить его к общей массе.

В небольшой посуде взбить пасту тахини с лимонным соком, молотым перцем и солью. Добавить в готовую смесь 3 ложки теплой воды.

Готовый салат выкладывают в тарелку и поливают заправкой. Сверху композицию украшают свежими полукольцами редиса.