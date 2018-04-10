Рецепт дня: маринованная капуста со свёклой

117 calories

Маринованная капуста со свёклой

Рецепт от шеф-повара гастропаба Craft Kitchen Александра Борзенко. Маринованная капуста со свёклой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 117 ккал

Ингредиенты

Капуста (краснокочанная) 400 г Свёкла 100 г Морковь 100 г Лук (репчатый) 40 г Чеснок 10 г Вода 1 л Уксус (столовый) 160 мл Сахар 150 г Масло (растительное) 50 мл Соль 45 г Перец (чёрный горошек) 25 г Лавровый лист 1 шт.

Нарежьте капусту, свёклу, морковь и лук тонкой соломкой, а чеснок — кольцами. Перемешайте.

Все ингредиенты для маринада — воду, уксус, растительное масло, сахар, лавровый лист, перец и соль — смешайте в кастрюле и вскипятите в течение 7 минут. Дайте остыть.

Залейте нарезанные соломкой овощи маринадом. Настаивайте в холодильнике не менее суток.

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Запись «Рецепт дня: маринованная капуста со свёклой» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.