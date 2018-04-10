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Закончился первый этап конкурса «Секреты из бабушкиного сундучка»
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Закончился первый этап конкурса «Секреты из бабушкиного сундучка» 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
В редакции «АиФ в ВС» вкусные призы от АО «Каравай» были вручены иркутянкам Вере Александровой и Валентине Титовой за их «секреты» по выращиванию томатов и моркови.
Надеемся, что, воспользовавшись этими советами, наши читатели «посчитают по осени» рекордные урожаи.
Рецепт В. Титовой:
У каждой дачницы, каждого огородника есть любимые и проверенные сорта овощных культур. В том числе и моркови. И каждый садит по-своему: кто-то сыпет семена щепоткой, кто-то разбрызгивает с водой, кто-то просто разбрасывает погуще, а потом прореживает. Но, во-первых, расход семян получается немаленьким, а во-вторых, после прореживания оставшаяся морковь порой вырастает, мягко говоря, весьма причудливой. Могу посоветовать: раз у вас сорт постоянный и уже проверенный, не поленитесь и каждое семечко заверните в кусочек туалетной бумаги, которую нарежьте квадратиками 1 см на 1 см. Потом на грядке сделайте углубления с помощью ячейки для яиц и в каждую лунку положите по одному зёрнышку. Присыпьте. Преимущества такого способа посадки: морковь не нужно будет продёргивать и вырастет она ровной и «стройной».
Рецепт В. Александровой:
Наступает время подготовки рассады овощей к высадке в теплицы или открытый грунт. Для тех дачников, у кого есть возможность привезти немного соломы, можно посоветовать при посадке помидоров добавить небольшой её пучок в лунку. Растение поблагодарит вас хорошим урожаем. А когда рассада уже укоренится, можно попробовать подкормку, для которой лучше всего подходит колодезная или родниковая вода. Но мало у кого на дачах можно найти такую, поэтому берём отстоявшуюся из-под крана.
В 2-литровую банку теплой воды кладём 3 полных чайных ложки сахара и чуть больше полпачки 100-граммовых «мокрых» или 5 пачек быстродействующих дрожжей (по 11 г). Держим в тепле, пока не закончится брожение.
Потом этой вот бражечкой поливаем помидоры под куст: по 1стакану на 10-литровое ведро воды и под каждый куст около литра. За лето раза два-три. Это и от болезней спасает, и дополнительное питание даёт. Не надо «химией» пичкать растения.
Напоминаем, что до 15 мая 2018 г. мы продолжаем приём ваших «секретов» по рукоделию.
Спонсор конкурса АО «Каравай»
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