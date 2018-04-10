Омлет «Капрезе»

Вам онадобится:

(на 2 порции)

Подготовка:5 мин., время приготовления:10 мин.

Яйцо — 4 шт.

Сливки 22% — ½ ст.

Лук-резанец — 3 перышка

Томаты — 2 шт.

Сыр Моцарелла — 125 г Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Салат Московский — 6 листочков

Приготовление:

Промойте помидоры, удалите плодоножку и нарежьте кружочками. Освободите от рассола сыр и так же нарежьте кружочками. В миске соедините яйца, сливки, соль, мелко рубленный зеленый лук и взбейте венчиком. На разогретую сковороду с оливковым маслом вылейте ½ яично-сливочной смеси и накройте крышкой. Выпекайте омлет на среднем огне в течении 5 мин. Выложите на тарелку свежие листья салата и готовый омлет. На половину омлета выложите помидоры чередуя с сыром и прикройте второй половиной омлета. Аналогично приготовьте вторую порцию.

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