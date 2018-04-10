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Омлет «Капрезе»
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Омлет «Капрезе» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам онадобится:
(на 2 порции)
Подготовка:5 мин., время приготовления:10 мин.
Яйцо — 4 шт.
Сливки 22% — ½ ст.
Лук-резанец — 3 перышка
Томаты — 2 шт.
Сыр Моцарелла — 125 г  Оливковое масло — 2 ст.л.
Соль — по вкусу
Салат Московский — 6 листочков
Приготовление:
Промойте помидоры, удалите плодоножку и нарежьте кружочками. Освободите от рассола сыр и так же нарежьте кружочками. В миске соедините яйца, сливки, соль, мелко рубленный зеленый лук и взбейте венчиком. На разогретую сковороду с оливковым маслом вылейте ½ яично-сливочной смеси и накройте крышкой. Выпекайте омлет на среднем огне в течении 5 мин. Выложите на тарелку свежие листья салата и готовый омлет. На половину омлета выложите помидоры чередуя с сыром и прикройте второй половиной омлета. Аналогично приготовьте вторую порцию.
Фото: shutterstock.com
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