Роспотребнадзор рассказал об опасности паразитов в речной рыбе

Федеральный Роспотребнадзор предупредил об опасности необработанной должным образом рыбы и распространении в регионах связанных с этим болезней. Так, по данным надзорного органа, не самая благополучная обстановка складывается в Уральском федеральном округе.

Одним из самых опасных и распространенных заболеваний, передающихся через рыбу, является описторхоз: его вызывают черви-паразиты, характеризуется поражением печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. «В целом по стране в 2017 году было выявлено 18 775 случаев. В Уральском федеральном округе показатель заболеваемости превышает среднефедеральные значения: в Ханты-Мансийском автономном округе — в 20,5 раз, в Ямало-Ненецком автономном округе — в 9,7 раза, в Тюменской области — в 7,1 раза, в Курганской — в 4,5 раза, в Свердловской — в 1,4 раза», — докладывает служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Опасность представляют рыбы из семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, гольян и другие. Заражение происходит, если есть сырую, слабосоленую или недостаточно прожаренную рыбу.

"Одна из причин сложившейся ситуации — сброс сточных вод, а также несоблюдение режима обеззараживания рыбы перерабатывающих предприятиях", — подчеркивает Роспотребнадзор.

Чтобы не заразиться, съев свежий улов, нужно соблюдать простые меры профилактики. Варить рыбу 15 минут с момента закипания. Жарить в масле до 20 минут. Солить мелкую рыбешку в течение двух недель, крупную (больше 25 сантиметров) — 40 суток с добавлением двух килограммов соли на 10 килограмм рыбы.