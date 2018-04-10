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Воронежские учёные о массовых огненных «проверках» шоколада: поджигать продукты — это преступление
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Воронежские учёные о массовых огненных «проверках» шоколада: поджигать продукты — это преступление 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Пользователи сети по всему миру с помощью флешмоба пытаются доказать, что производители сладостей их обманывают.
Должен ли шоколад гореть или нет? Этот вопрос неожиданно взбудоражил пользователей соцсетей. В интернете даже создали специальный флешмоб. Участники сомневаются в натуральности шоколада и, чтобы доказать свои предположения — массово поджигают сладости. Считают, что настоящие и качественные плитки должны не загораться, а только плавиться. Причём, в обмане подозревают производителей не только дешёвого шоколада, но и дорогих сортов. Воронежские учёные говорят, повода для беспокойства на самом деле нет. Горение шоколада — это нормальный физико-химический процесс. — Это преступление. Продукты сжигать, и тем более шоколад — я считаю, это самое настоящее преступление. Все органические вещества, в том числе, пищевые продукты — являются органическими — какао-масло, жир, какао тёртое, какао-бобы — из чего делается, а также сахар. Ведь при температуре горения они горят, пламенем таким. Когда выше двухсот градусов, все органические продукты начинают гореть, — говорит заведующий кафедрой Воронежского госуниверситета Газибек Магомедов.
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