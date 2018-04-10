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Роспотребнадзор предупредил о риске заражения паразитами через рыбную продукцию
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Роспотребнадзор предупредил о риске заражения паразитами через рыбную продукцию 

Rambler News Service 1 час назад
Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении на территории России паразитов у человека, заражение которыми происходит через необеззараженную рыбу и рыбную продукцию, которая содержит личинки паразитов, говорится в сообщении ведомства.
Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы и анизакидозы. Ведомство отмечает, что существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию.
По итогам 2017 года 1,5% исследованных проб рыбы и рыбной продукции содержали живые личинки паразитов.
В прошлом году в России было выявлено 18775 случаев описторхоза, который является одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, которые передаются через рыбу, и 4217 случаев заражения дифиллоботриоза.
В качестве мер личной профилактики рекомендуется варить рыбу в течение 15 мин с момента закипания воды или жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 мин. Рекомендуется также солить мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную — более 25 см — в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.
«Роспотребнадзор предупреждает, что риск употребления населением необеззараженной рыбы, особенно в эндемичных по описторхозу, анизакидозу и дифиллоботриозу территориях, остается высоким», — говорится в сообщении ведомства.
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