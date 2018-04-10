7 освежающих мятных бьюти-продуктов

Охлаждающий Гель ST BARTH с алоэ-вера и мятой

Гель алоэ вера с мятой от Ligne ST Barth выполняет роль волшебной палочки для кожи и оказывает на нее очень позитивное воздействие (не метафора): глубоко очищает, увлажняет, снимает отеки и покраснения. Гель очень эффективен в борьбе с раздражениями кожи после солнечных ванн и бритья, а также при комариных укусах (скоро начнется, не забывайте). И вообще он идеально подходит для жаркого времени года, которое мы так ждем.

Гель-флюид Payot Expert Points Noirs

Гель-флюид станет спасением для тех, кто устал избавляться от черных точек. Это средство с экстрактом чилийской мяты решит несколько проблем сразу: и глубоко очистит поры, и сузит их, и удалит черные точки. Среди плюсов — он содержит фруктовые кислоты, быстро впитывается, оставляет на коже мельчайшие светоотражающие частицы, которые поработают над вашим цветом лица, чтобы он сразу приобрел благородное сияние. Не благодарите.

Шампунь V76 Energizing Shampoo

На самом деле это мужской продукт. Но кого это волнует в 2018 году? Нам, например, очень нравится тонкий аромат лаванды, мяты и зеленого чая. А еще тот факт, что он стимулирует микроциркуляцию кожи головы и подходит для тонких волос. В общем, схема старая: заботливо покупаем бойфренду, а пользуемся сами. Идеальное преступление!

Туалетная вода Mr. Burberry Indigo

Еще одна новинка, предназначенная для парней, перед которой мы не готовы устоять. Во-первых, дизайн флакона напоминает нам синий тренч Burberry. Во-вторых, весной так хочется свежих и бодрящих ароматов, а Indigo как раз такой — с цитрусовыми и древесными мотивами, нотами масла мяты, лимона, розмарина, амбры и дубового мха. Почти что телепорт на английское побережье.

Корректирующий бальзам для проблемной кожи EGIA Blemish Corrector EGIA

Спасение от недостатков на коже. Корректирующий бальзам обладает подсушивающим, антисептическим и противовоспалительным эффектом, делает свою работу легко и быстро. В составе есть масло перечной мяты, которое снимает красноту и успокаивает кожу. Ну и легкий тонирующий эффект, чтобы заполировать результат.

Масло AVEDA Colling Oil Aveda, как известно, славится знаниями древнеиндийской науки аюрведы, и большое значение придает ароматам, которые могут влиять на наше состояние и самочувствие. Вот и масло Colling Oil изобретательный бренд придумал не просто так — оно отлично тонизирует и помогает взбодриться в течение дня лучше чашки крепкого черного. И даже помогает снять головную боль. Секрет кроется в перечной мяте и голубой ромашке. Еще один плюс — масло представлено и в бутылочке для домашнего ухода, и в роликовым аппликаторе, который удобно носить с собой.

Освежающая пенка для умывания Roland Cool Refreshing Facial Wash

Очередной привет от азиатского бьюти-прома. Пенка для умывания обладает активным увлажняющим эффектом, очищает кожу, уменьшает жирный блеск и избавляет от черных точек. Козырь пенки, конечно же, ментол, который уменьшает активность сальных желез, охлаждает кожу и снимает отечность. Вуаля, и лицо как новенькое!