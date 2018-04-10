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Где в Екатеринбурге вспомнить вкус детства
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Где в Екатеринбурге вспомнить вкус детства 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Многие наверняка помнят, как в вашем детстве родители прятали различные лакомства в заветную потайную дверь, а вы с приключенческим азартом натыкались потом на этот тайник. И с большой радостью его «уничтожали». Но при этом как сокровенны были эти находки и, главное, как вкусны, что память о них остается до сих пор.
Магазин «Детства вкус» в Екатеринбурге как раз поможет вам вспомнить свои шалости и побаловать своих детей, а может и спрятать от них — почему бы не отвлечься и не позабавиться. Но главное — самим вспомнить тот самый ярко выраженный приятный и волнительный вкус детства.
В ассортименте продукции магазина много сладостей, как от российских производителей, так и из бывших союзных республик. При этом вся продукция без каких-либо красителей, усилителей, консервантов, крахмала, ароматизаторов и основана исключительно на сухофруктах, фруктовых цукатах, фруктовых пюре, натуральных соках и огромном количестве орехов.
В целом, ассортимент большой, разнообразный и натуральный. Магазины «Детства вкус»: улица Луначарского, 181 и улица Белинского, 154. Тел. +7 (904) 380-11-59.
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