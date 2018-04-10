Кекс из цукини с малиной от Марии Кравцовой

Если в вашей морозилке с лета еще остались замороженные ягоды малины, самое время их использовать! Телеведущая и блогер Маша Кравцова предлагает удивительный рецепт кекса из цукини и малиной, который очарует ваших близких оригинальным сочетанием ингредиентов.

Мария Кравцова известна не только как телеведущая и дизайнер. Маша с недавнего времени еще и увлекается здоровой пищей, пробует невероятные рецепты и даже издала кулинарную книгу. В своем миркоблоге женщина приоткрывает тайны некоторых своих блюд на радость многочисленным фанатам. Таким открытием стал для подписчиков Марии и рецепт домашнего хлеба или кекса из цукини, замороженной малины и лимона. Блогер опубликовала пошаговый рецепт и даже сняла видео процесса приготовления.

Ингредиенты: 2 стакана муки (второй стакан Маша здесь меняет на миндальную муку) 2 чайных ложки пекарского порошка половина чайной ложки соли 2 яйца половина стакана растительного масла 2/3 стакана сахара (Маша всегда меняет на сироп топинамбура, агавы, стевию или в крайнем случае мёд) половина стакана молока (можно заменить на ореховое) четверть стакана сока лимона цедра одного лимона стакан тёртого цукини (Мария кладет полтора; не забудьте отжать хорошенько) стакан малины (Мария использует замороженную, не размораживая… тоже полтора стакана) Приготовление: 1. Духовку разогреть до 180 градусов. 2. Смазать маслом и припудрить мукой форму-буханку (подойдёт и форма для кекса и т.п.) 3. В большой ёмкости перемешать муку с солью и пекарским порошком. 4. В чаше миксера как следует взбить 2 яйца, добавить масло и подсластитель и перемешать на низкой скорости до однородности. 5. Аккуратно вмешать цукини, чтобы овощные вкрапления распределились равномерно. 6. Добавить сухие ингредиенты, качественно, но без фанатизма перемешать. 7. Ввести в тесто малину. 8. Переложить в форму, выпекать +/— 45 минут (тест с зубочисткой всем известен). 9. Минут 10 остужать в форме, затем откинуть на решётку и остудить полностью. В оригинальном рецепте «хлеб» покрыт глазурью из сахарной пудры и лимонного сока, но можно просто припудрить кексик кокосовой мукой или той же пудрой. Если вы хотите приготовить глазурь, воспользуйтесь рецептом: В небольшой мисочке нужно перемешать сахарную пудру (стакан) с двумя столовыми ложками лимонного сока. Полученную массу распределить по остывающему кексу. Дать глазури «схватиться» перед подачей.

Публикация от МАРИКА (Маша Кравцова) (@marikakravtsova) 13 Апр 2017 в 12:02 PDT Мария не перестает радовать своих подписчиков оптимизмом, добрыми советами и хорошим настроением. К примеру, недавно звезда рассказала, как полюбить полезный шпинат. Все просто, надо всего лишь приготовить с ним соус для любимых макаронных изделий.