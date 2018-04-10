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Омский Любинский МКК расширил линейку термостатных продуктов
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Омский Любинский МКК расширил линейку термостатных продуктов 

АиФ-Омск 49 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Любинский молочноконсервный комбинат продолжает расширять ассортимент своих товаров и разрабатывать новые виды продукции. Результат этой кропотливой работы — термостатная сметана жирностью 20%. Это замечательная новинка ТМ «Любимое молоко» уже заняла прочную позицию на прилавках омских магазинов.
В процессе разработки линейки термостатных продуктов на предприятии решили обратиться к старорусским традициям. Специалисты соединили традиционный русский рецепт и современные технологии и в результате получили уникальный, очень нежный продукт.
Производственный процесс выглядит следующим образом: берут натуральные сливки, смешивают их с закваской и разливают по баночкам, в которых и будет происходить сквашивание и созревание при определенном температурном режиме. Процесс сквашивания происходит в термостатной камере, затем готовый продукт бережно переносят в холодильные камеры для созревания. Термостатный способ производства позволяет сохранить все полезные свойства продукта. Благодаря такому способу молочный сгусток сохраняется в первозданном виде. Сметана получается вкусной и густой — как говорят, «в ней ложка стоит».
Отметим, что термостатная сметана от Любинского МКК уже полюбилась омичам. Это отличная заправка для салатов, она как нельзя лучше подойдет к блинам, вареникам или пельменям. Вкусная новинка обязательно подчеркнет вкус любимых блюд и оживит ежедневное меню.
Добавим, что совсем скоро на Любинском молочноконсервном комбинате значительно расширят линейку термостатных продуктов. На омских прилавках появится ряженка и йогурты — белый сладкий, с клубникой и с персиком и маракуйей. Эти новинки придутся по вкусу как большим, так и маленьким ценителям натуральных молочных продуктов.
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