Хлеб вызывает наркотическую зависимость

Пшеница очень полезна. Но в составе батонов и сдобы — рафинированная мука высшего сорта. Из нее удалили оболочку (пищевые волокна, которые, кстати, снижают холестерин и выводят шлаки) и зародыш (в котором все витамины, особенно много витамина Е). Остались килокалории и крахмал. Пользы ноль. Сахар в крови+100. Растет аппетит и щеки.

В России — лучшая пшеница в мире. Но почти вся она продается за границу, ведь на мировой бирже за нее дают много долларов и евро. А в РФ закон запрещает пекарям поднимать цены на базовые виды хлеба. Они не могут конкурировать в цене с закупки и не могут покупать хорошее зерно. К слову, фермерам этот закон ничего не запрещает. А бизнес есть бизнес. Вы бы и сами не стали продавать ничего за 10 рублей (даже другу), когда предлагают 100. Поэтому в стране для производства хлеба остается лишь зерно, которое никто не купил.

Увы, но мукомолам часто остается скупать поеденную насекомыми пшеницу, частично больную, в плесени и с мизером клейковины. Но из этого не получится мука, которая нужна хлебозаводу. Поэтому мельники подгоняют ее под техтребования хлебозаводов (главное вписаться в цифры на бумажке, а уж как не важно). "Мне лично технолог мукодельного завода в Московской области рассказывал, потея, заикаясь и краснея), что такое зерно разгоняют "химозой", а отбеливают хлоркой", — делится информацией Олег Солнцев.

Ни один хлебозавод не пускает к себе снимать, потому что цех, в котором всегда +45 градусов жары, охлаждают, открывая окна. Специальных кондиционеров нет, отсюда плесень. Ножи для нарезки, вентиляция, склад — все в плесени. Вывести ее невозможно. Все фабрики старые.

На хлебозавод в Москве, где Олег Солнцев работал со скрытой камерой, свозят просроченный нераспроданный зеленый хлеб. Часть идет на вторичную переработку для изготовления сухарей.

А вы когда-нибудь задумывались, почему именно хлеб всему голова? Оказывается, это единственный продукт, которые при поедании вызывает у человека выработку экзорфина. Есть эндорфин — гормон удовольствия, а экзорфин — и это супер-мега-3D-эндорфин. При поедании хлеба у мозга "приход", а при воздержании — ломка. Хлебный запах вызывает отделение слюны, человек теряет волю, ссылается на "это же полезно", "без хлеба есть нельзя", "да мы без хлеба и войну бы не выиграли". Есть дети, у которых развивается зависимость от хлеба, а не от конфет. Если не отучить, то будет плохо. Все с детства знают, что хлебом не разбрасываются. Для многих людей старшего поколения он вообще священен, и любое слово против хлеба — кощунство. Но все же автор и ведущий телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев, занятый расследованиями для потребителей, полностью отказался от хлеба из муки высшего сорта и почти не ест хлеб из другой муки. И вот почему.

Советы Олега Солнцева: Покупайте ржаной хлеб. Из всех — ржаная мука самая полезная (и, пожалуй, самая вкусная). Не обманывайте себя, ржаной хлеб не может быть мягким и воздушным. Читайте состав. Много добавок — не берите! Смотрите срок годности. Если срок не указан, то съедайте батон за день-два. Не храните хлеб дольше трех дней. Не обрезайте плесень — выбрасывайте испорченный продукт. Не удивляйтесь хлебу за 60-100 рублей. Если с ним не химичили, то он реально столько стоит.