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Опасные суши: Роспотребнадзор рассказал об исследовании рыбы
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Опасные суши: Роспотребнадзор рассказал об исследовании рыбы 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: otr-online.ru
Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения паразитами через рыбу и рыбную продукцию, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Там отмечается, что в 2017 году 1,5% исследованных проб содержали живые личинки паразитов. Наиболее распространенными видами паразитоза являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. «Кроме того, существует риск заражения более чем 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию», — отметили в ведомстве. Одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу, является описторхоз. В целом по стране в 2017 году было выявлено 18775 случаев описторхоза.
Роспотребнадзор рекомендует в мерах предосторожности варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания или жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут. Солить мелкую рыбу следует в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) — в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.
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