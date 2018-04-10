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Ресторанчик «Квартира No162»
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Ресторанчик «Квартира No162» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Этот ресторанчик действительно напоминает типовую квартиру: абажуры на потолке, рамочки от фотографий на стенах, деревянные стулья и мягкие диваны. В меню каши, яичница, драники на завтрак, супы, салаты и рыба на ланч и обед.
Цены демократичные: к примеру, английский завтрак (глазунья, драник, фасоль в томатном соусе, овощи, охотничья колбаска, тосты, сливочное масло) — от 350 руб., а чай или кофе в подарок. Отдельно детского меню нет, но есть из чего выбрать, чтобы юные посетители могли подкрепиться.
В ресторанчике проводятся кулинарные мастер-классы для детей (от 1500 руб. с человека). Здесь можно отметить торжественное событие или детский день рождения.
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