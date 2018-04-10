В Башкирии за месяц подорожала свекла и интернет

Аналитики рассказали, какие товары и услуги подорожали за месяц сильнее всего. В целом, продукты питания показали рост цен на 0,36%, а сектора услуг — на 0,35%.

За год, как сообщают аналитики, сильно подорожали мороженые креветки — рост цены составил порядка 15% с марта прошлого года. А вот большая часть круп подешевела за год, кроме пшена, которое за март подорожало на 2,4%, а за год — на 8%. На большую часть овощей и фруктов в марте наблюдаются сезонные удорожания, а вот за год подорожало лишь несколько видов товаров: капуста (+13%), свекла (+12%) и морковь (+18%). По непродовольственным товарам наблюдается рост цен на табачные изделия (за месяц +1,7%, за год — +11%).

— Есть и товары, которые показали снижение цен. Огурцы, например, за год подешевели на 8,4%, за месяц — на 24%. Чеснок также за год показал снижение цены аж на 40%. А гречка дешевеет с каждым месяцем — с марта 2017 года она стала стоить на 45% меньше, — сообщили сотрудники Федеральной службы государственной статистики

Среди услуг наблюдается рост цен на связь. Это касается платы за разговоры по мобильному телефону (+10% за месяц), пользование мобильным интернетом (+5,3% за месяц).