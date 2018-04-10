Эксперимент редактора: как я перестала есть за три часа до сна

Почему последний прием пищи важно совершать за три часа до сна? Как перейти на такой режим, если вы всю жизнь ели на ночь? И какой ужин допустим? Главный редактор BeautyHack Карина Андреева рассказывает о том, как ей удалось отказаться от вредной привычки и какие плюсы она увидела в этом.

Когда 8 лет назад я впервые начала худеть (а за полгода я сбросила 30 кг!), моим первым правилом стало «не есть вечером», а точнее — «после шести», как тогда было модно говорить. Уже позже на личном опыте убедилась, что «после шести» — понятие условное. Важно, во сколько ты ложишься спать. И если это 9-10 вечера, тогда и правда после шести лучше всего забыть дорогу на кухню.

Но если мы говорим про поздний график, как это всегда было у меня, и сон планируется не раньше 12 ночи или даже в час, то последний прием пищи может быть смело в 9 вечера.

Здесь также имеет большое значение, как вы проводите вечер: сидите ли на диване за просмотром фильма или с ноутбуком, или вас ждет вечерняя тренировка — все эти факторы важны. Другой важный вопрос — что стоит есть вечером, а от чего стоит отказаться. Так или иначе, если вы хотите похудеть/поддержать вес или просто улучшить общее самочувствие, возьмите за правило: последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Точка.

Расскажу о положительных моментах, которые появляются с такой привычкой.

Вы полюбите завтраки

Многие люди не любят завтраки. Вот категорически и ни в какую. Слышала от многих, и сама когда-то относилась к этой категории людей. Все врачи и диетологи подтвердят, что завтрак — самый важный прием пищи (все же помнят, что его нужно съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу?). Но отдавать ничего не будем — ниже рассказываем почему!

С утра организм готов переваривать все и сразу — когда я худела и постепенно отказывалась от сладкого, никогда не сокращала потребление дорогих сердцу и (желудку!) продуктов резко и продолжала есть любимый шоколад, но в меньших количествах и обязательно утром. Процессу похудения это не мешало. (Спойлер: спустя два года я смогла окончательно отказаться от сладкого безо всякого желания и риска сорваться — мне оно стало полностью безразлично). Завтрак насыщает нас на весь день, он должен быть плотным — в противном случае к обеду и к ужину вы будете так голодны, что начнете переедать. А обмен веществ после 12 часов дня, как известно, замедляется, поэтому чем ближе к вечеру, тем легче должна быть пища (о вариантах полезного ужина поговорим ниже).

Как только перестаешь есть на ночь, успеваешь проголодаться к утру, и завтрак ждешь с удовольствием.

Вы станете лучше спать

Не бойтесь, что на голодный желудок вы не уснете. Это миф. Самое главное — без резких движений. Если вы всю жизнь ели на ночь, а с завтрашнего дня отказываетесь от привычки, выработанной годами, — для организма это стресс: в первый день вы действительно будете лежать и слушать, как урчит в животе. Нужно вносить все изменения постепенно.

Сокращайте интервалы — делайте последний прием пищи не за три часа до сна, а сначала за час, потом — за два. Если раньше перед сном вы съедали тарелку макарон с котлетой, то постепенно замените это на более легкую пищу.

Не увидите как — спустя две-три недели вам не захочется есть перед сном и вовсе, а после ужина вы выйдете из-за стола с полным ощущением сытости, два-три часа доделаете все свои дела и, с чистой совестью минуя кухню, отправитесь в спальню. Самое важное — ваш сон станет крепче. Вдумайтесь — когда вы ложитесь спать с полным желудком, вы, может быть, и спите, а желудок — нет, он вынужден переваривать все, что вы съели. К слову, мой сон стал намного спокойнее, я начала наконец-таки высыпаться и легче просыпаться (ведь утром меня ждал вкусный завтрак и грели мысли о нем!).

Вы начнете худеть

Да, даже если в течение дня позволите себе что-то вредное (и желательно в первой половине дня). Когда я начинала худеть, у меня был ряд продуктов, отказаться от которых было сложно. Это вышеназванный шоколад, макароны, хлеб (его я позже заменила на черный). На первых этапах похудения для организма уже радость, что вы даете ему возможность переварить все перед сном — трех-четырех часов вполне достаточно. Уверена, первые 5 кг, которые я скинула в свое время, — во многом благодаря отказу от вредной привычки «поесть на ночь». Ну и благодаря отказу от газировки — это, кстати, пожалуй, единственное, что я сделала резко. И по ней не скучаю — минералка с лимоном оказалась куда вкуснее:)

Теперь же посмотрим на этот вопрос с точки зрения диетологии — о том, почему важно не есть за три часа до сна и какой ужин выбрать, рассказывает врач-диетолог Наталья Зубарева.

«Ужин отдай врагу» — один из самых распространенных мифов. Многие диеты базируются на том, что последний раз вы едите в шесть вечера. Если мы говорим о правильном питании, то все зависит от биологических ритмов человека. Если вы жаворонок — встаете в шесть утра и ложитесь в девять вечера — для вас ужин действительно должен быть в шесть вечера.

Современный человек встает рано, но ложится поздно — в час-два ночи. Запомните: последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Если вы возвращаетесь с тренировки или работы, например, в 9 вечера — обязательно поешьте, но спать нужно лечь не раньше полуночи, чтобы пища успела перевариться.

Большой период голодания вреден для поджелудочной железы и уровня сахара в крови (он будет нестабильным).

Гормон стресса (кортизол) вырабатывается во время длительного голода. Когда его концентрация становится высокой, он начинает работать против вас.

Поздний ужин должен быть легким — вам нужен белок, который хорошо усваивается.

Ужин до 18:00 Кисломолочные продукты

Многие любят есть творог и йогурты на ужин, пить молоко и кефир. Существует много исследований, показавших, что от этого возможен набор веса. У «молочки» очень высокий инсулинемический отклик, поэтому выбирайте ее только для раннего ужина.

Ужин до 19:00 Мясо и птица

Поджелудочная железа вырабатывает ферменты для переваривания пищи в разном количестве — чем позднее, тем меньше их будет. Такие продукты, как кролик, телятина и говядина, индейка и курица, нужно есть до того, как она закончит свою работу: выбирайте их для раннего ужина.

Поздний ужин (после 20:00)

Протеин или изолят сывороточного белка

Если вы спортсмен, тренируетесь несколько раз в неделю, то вместо ужина можете выпить протеин или изолят сывороточного белка — быстро переварится и не даст потерять мышечную массу.

Омлет или 2 яйца, сваренные вкрутую

Сделайте омлет с овощами. Но не выбрасывайте желтки — это большое заблуждение, что они противопоказаны худеющим. В двух яйцах — суточная норма холестерина даже для тех, кто на диете.

Хорошо усваиваемая форма белка (в отличие от мяса). Приготовьте на пару и сделайте салат с овощами — ужин получится полноценным и легким.

Теплый салат с кальмарами

Не бойтесь растительных жиров — их можно есть вечером. Заправляйте оливковым нерафинированным маслом и добавляйте авокадо. Разрешены некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, болгарский перец, стручковая фасоль, зелень. Салат можно сбрызнуть лимонным соком.

Текст: Карина Андреева