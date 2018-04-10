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Панна-котта с ягодами
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Панна-котта с ягодами 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
сливки 22% — 500 мл  молоко 3,2% — 1 стакан
желатин — 15 г  сахар белый — 1 ст. ложка
сахар тростниковый — 1 ст. ложка
ванилин — 1,5 г (1 пакетик)
голубика — 125 г  клубника — 125 г  конфитюр малиновый — 4 ст. ложки
мята — 2 веточки
Приготовление:
Замочите в воде желатин на 5 минут. В кастрюлю с толстым дном залейте сливки и молоко, добавьте сахар, ванилин и, помешивая, медленно доведите до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Снимите кастрюлю с огня и добавьте в нее набухший желатин. Размешайте до полного растворения, разлейте по формам и уберите в холодильник на 2-3 часа для застывания. Подавайте десерт на малиновом конфитюре со свежими ягодами, украсив листиками мяты.
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