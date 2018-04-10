Панна-котта с ягодами

Вам понадобится:

сливки 22% — 500 мл молоко 3,2% — 1 стакан

желатин — 15 г сахар белый — 1 ст. ложка

сахар тростниковый — 1 ст. ложка

ванилин — 1,5 г (1 пакетик)

голубика — 125 г клубника — 125 г конфитюр малиновый — 4 ст. ложки

мята — 2 веточки

Приготовление:

Замочите в воде желатин на 5 минут. В кастрюлю с толстым дном залейте сливки и молоко, добавьте сахар, ванилин и, помешивая, медленно доведите до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Снимите кастрюлю с огня и добавьте в нее набухший желатин. Размешайте до полного растворения, разлейте по формам и уберите в холодильник на 2-3 часа для застывания. Подавайте десерт на малиновом конфитюре со свежими ягодами, украсив листиками мяты.