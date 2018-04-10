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За неделю в Рязани подорожали овощи и сахар-песок
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За неделю в Рязани подорожали овощи и сахар-песок 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
На прошлой неделе на потребительском рынке Рязани снизились цены на пшено и гречневую крупу, незначительно подорожали овощи. Об этом проинформировало Управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка горадминистрации, ссылаясь на данные Рязаньстата.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе Управления, в период с 3 по 9 апреля снизились цены на пшено — 1,8%, крупу гречневую-ядрица — 1,4%, рыбу мороженную (неразделанную) — 1,3%, молоко питьевое цельное стерилизованное (2,5-3,2% жирности) — 1,2%.
За прошлую неделю подорожали овощи, в частности, отмечается повышение цен на свежие помидоры. Также незначительно подорожала картошка, морковь, лук репчатый, свежие огурцы, капуста белокочанная свежая, сахар-песок, хлеб ржаной и из смеси муки ржаной и пшеничной.
Фото: pixabay.com
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