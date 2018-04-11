Польпетте из курицы с зеленым салатом и лаймовым соусом

Совет от шефа. Хорошо связать фарш можно не только панировочными сухарями. Если их не оказалось под рукой, то есть несколько других способов. Например, за 30 минут до приготовления можно убрать фарш в холодильник. Холод соберет его, как надо. Или использовать картофельный крахмал.

Вам потребуется:

— фарш куриный — 300 гр;

— перец болгарский — 1 шт;

— микс салата — 1 уп;

— кешью — 30 гр;

— имбирь корень — 10 гр;

— чеснок — 1 зуб;

— кунжут — 1 ч. л;

— сухари панировочные — 30 г;

— соевый соус — 30 мл;

— лайм — 1 шт;

— мед — 20 гр;

— молоко — 50 мл.

Время приготовления — 20—25 мин.

Разогрейте духовку до 200 градусов. В глубокой миске смешайте фарш, молоко, сухари, кунжут. Мелко порубите чеснок и имбирь и добавьте к фаршу. Посолите, поперчите. Скатайте шарики размером с грецкий орех. Выложите шарики на противень и запекайте 15—20 мин. при температуре 200 гр. Готовые польпетте немного остудите 5—7 мин. От горячих польпетте салат завянет.

В глубокую миску выжмите сок лайма. Добавьте соевый соус и мед. Перец нарежьте произвольно. На тарелку выложите листья салата, перец, польпетте, кешью. Полейте соусом. Подавайте салат теплым или холодным.