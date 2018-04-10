Теплый грузинский салат с курицей под соусом из грецких орехов и белого вина

Совет от шефа. Для того чтобы куриная грудка в вашем исполнении не была сухой и пресной, нужно немного. Во-первых, ошибкой будет жарить мясо на не прогретой сковороде. Хорошо разогрейте сковороду перед приготовлением. Во-вторых, засеките время приготовления. Среднее по размеру филе готово за 4—5 мин. Чем дольше жарите, тем суше оно становится. В-третьих, дайте мясу отдохнуть. И слегка остыть. От горячего мяса салат сразу завянет.

Вам потребуется:

— куриное филе (цельное) — 300 гр;

— грецкие орехи — 40 гр;

— белое вино — 30 мл;

— аджика острая — 15 гр;

— оливковое масло — 30 мл;

— помидоры — 1—2 шт;

— красный лук — 1 шт;

— огурец — 1—2 шт;

— перец болгарский — 1 шт;

— чеснок — 2 зубчика;

— кинза — 1—2 веточки.

Время приготовления 20—25 мин.

1. Разогрейте сковороду с 1 ст.л. растительного масла. Куриное филе промойте и просушите бумажными салфетками. Посолите, поперчите. Обжарьте на сильном огне 2—3 мин. с каждой стороны до золотистой корочки. Готовьте еще 4—5 мин. на среднем огне, переворачивая. Проверьте готовность, сделав надрез в центре. Готовое филе немного остудите в течение 5—7 мин. Затем нарежьте на ломтики.

2. Тем временем приготовьте соус. С грецких орехов при необходимости удалите скорлупу. Измельчите орехи в чаше блендера, либо очень мелко порубите ножом. Мелко порубите чеснок. В глубокой миске соедините орехи, чеснок, вино и оливковое масло. Добавьте пару щепоток соли по вкусу. Взбейте венчиком или вилкой до однородности.

3. Огурцы нарежьте полукольцами. Лук нарежьте тонкими дольками. Помидор нарежьте дольками. Перец нарежьте произвольно. В отдельной глубокой миске соедините огурцы, лук, помидор и перец. Добавьте ломтики курицы. Заправьте соусом. Перемешайте. Посолите по вкусу. Кинзу порубите. Перед подачей посыпьте ею блюдо. Подавайте салат сразу же.