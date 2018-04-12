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Вальдорфский салат с ростбифом, яблоками и сельдереем
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Вальдорфский салат с ростбифом, яблоками и сельдереем 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Совет от шефа. Если вы хотите получить сочный ростбиф, то обязательно следуйте всем указаниям в рецепте. Вы можете приготовить мясо по своему вкусу, например, средней прожарки. Тогда запекайте его 12—14 мин. А для того чтобы ростбиф не растерял сочности, не пользуйтесь в процессе вилкой. Проткнуть мясо — значит выпустить сок. Лучше используйте специальные щипцы.
Вам потребуется:
— ростбиф — 330 гр;
— грецкие орехи — 30 гр;
— горчица зернистая — 10 гр;
— йогурт — 1 уп;
— яблоки — 1—2 шт;
— микс салата — 1 уп;
— морковь — 1—2 шт;
— сельдерей (стебель) — 150 гр;
— петрушка — 1—2 вет.
Время приготовления — 25—30 мин.
Прежде чем готовить ростбиф, достаньте мясо из холодильника и оставьте его на столе на 25—30 мин.
1. Разогрейте духовку до 200 гр. Протрите мясо бумажными салфетками. Мыть мясо нельзя. Очень сильно разогрейте сковороду. Смажьте ростбиф своим растительным маслом. Жарьте на сильном огне строго 2—3 мин. с каждой стороны. Переложите мясо на противень. Засеките время. Запекайте ростбиф 16—18 мин. при 200 гр. Ориентируйтесь на свою духовку. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Не пересушите мясо! Переложите на тарелку и чем-нибудь накройте (фольгой, пергаментом, крышкой, миской). Дайте мясу отдохнуть 7—10 мин. Затем нарежьте тонкими ломтиками. Посолите, поперчите.
2. Пока запекается ростбиф, нарежьте морковь соломкой или натрите на крупной терке. Сельдерей нарежьте на ломтики. Яблоки нарежьте соломкой. Микс салата порвите на кусочки. В глубокой миске соедините морковь, сельдерей, яблоки и микс салата. Порубите петрушку.
3. В миске соедините йогурт, горчицу и петрушку. Тщательно перемешайте для получения соуса. Заправьте салат соусом, выложите ломтики ростбифа. Орехи порубите ножом. При необходимости удалите скорлупу. Посыпьте ими салат перед подачей. Подавайте салат сразу же.
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