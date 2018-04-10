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На ярмарке «Ценопад» в Шатуре продали около 3,2 тыс. куличей
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На ярмарке «Ценопад» в Шатуре продали около 3,2 тыс. куличей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Социальная ярмарка «Ценопад» прошла в подмосковной Шатуре с 4 по 7 апреля, наибольшим спросом пользовались куличи, их было продано около 3,2 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«В минувшую неделю, с 4 по 7 апреля, в Шатуре прошла социальная ярмарка «Ценопад», ставшая уже традиционной для Московской области. Предприниматели и фермеры Московской области и соседних регионов предложили большой выбор продуктов по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%, а на некоторые группы товаров до 50%.
«Согласно проведенному мониторингу, наибольшей популярностью на «Ценопаде» пользовались куличи, молочные продукты, яйца, сухофрукты, мед, хлеб и хлебобулочные изделия, мясные деликатесы. На «Ценопаде» было представлено более 15 видов куличей. При этом некоторые из них попали в категорию «Ценопадного продукта». Самый дешевый кулич можно было приобрести за 45 рублей (120 граммов), самый дорогой — за 245 рублей (900 граммов). За четыре дня было реализовано порядка 3,2 тысячи куличей», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Кроме того, со скидкой до 70% можно было приобрести «Ценопадные продукты» более 20 наименований. Помимо привычных товаров, таких как мясо, рыба, молочная продукция, полуфабрикаты, заморозка, рыба, консервы, орехи, сыры, овощи и фрукты, покупатели могли приобрести белевскую пастилу, башкирский мед, вязаный трикотаж, посуду, сувенирную продукцию, церковные принадлежности, пасхальную атрибутику и разнообразные куличи.
Одной из самых популярных позиций ярмарки стали овощи и фрукты — реализовано порядка 500 килограммов. Также, высоким спросом у жителей Шатуры пользовались консервы — только за два дня было продано порядка 400 штук. Речь идет не только о традиционных консервах — тушеной говядине, свинине, но также и о таких деликатесах как красная икра, консервы из осетра, рагу из лососевых рыб, сельдь, кальмары, крабы, шпроты, законсервированные салаты и другие.
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