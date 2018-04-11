Диетологи назвали полезные для груди продукты

Женщины часто критически относятся к своей внешности, желая выглядеть более привлекательно, иметь идеальную фигуру, бархатную кожу и, конечно, упругую грудь. Эта часть тела обычно разочаровывает дам, заставляя задуматься о ее коррекции с помощью пластики. Эксперты советуют не спешить прибегать к крайним мерам, а попробовать придать груди желаемого вида с помощью специальных кремов, комплекса упражнений или соответствующей диеты. Подобрав правильный рацион, как выяснил МедикФорум, можно не только сделать свой бюст более привлекательным, но и оздоровить весь организм, а также сбросить лишний вес. Специалисты составили перечень продуктов для специальной диеты, употребляя которые женщина будет выглядеть, как королева. Активизировать кровообращение в груди, а значит, способствовать ее оздоровлению и приданию красивой формы поможет отвар из шиповника. Богатые ценной клетчаткой и белками бобовые, особенно чечевица, «выстраивают» ткань данной части тела, делая ее более пышной. Кроме того, эти продукты являются мощным энергетическим источником. Курага выводит из организма шлаки, очищая его. Употребляя ее, женщина получает чистую, упругую кожу груди. Настоящими «уборщиками» можно назвать овощи и фрукты красно-оранжевого оттенка. Антиоксиданты, содержащиеся в них, придают коже упругости и свежести. Полезны и бананы, выводящие лишнюю воду и снимающие отечность, делая кожу более эластичной. Следует также регулярно пить свежевыжатые натуральные соки, насыщающие организм витаминами. В рационе должны присутствовать низкокалорийные каши из цельного зерна. Они добавляют сил, способствуют похудению и придают упругости груди. Не стоит игнорировать творог и йогурт, содержащие эстроген, отвечающий за женственность. Для питания груди очень важна белокочанная капуста, нормализующая работу молочных желез, и брокколи, защищающая от рака. Полезны и грецкие орехи — кладезь минералов, витаминов, ценных белков и жиров, незаменимых для упругости груди.