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Как вино влияет на здоровье?
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Как вино влияет на здоровье? 

МедикФорум 15 минут назад
Фото: МедикФорум
Наши предки, а также современная наука говорят, что вино имеет что-то очень важное для здоровья. Эксперты рассказали сайту МедикФорум о том, что вино содержит более 1000 ингредиентов, большинство из которых доказали свою эффективность для нашего организма. Благотворное влияние антиоксидантов, витаминов и минералов, содержащихся в качественных винах, несколько. За эти и многие другие полезные эффекты вина знали наши предки. Многочисленные народные сказки, советы, рецепты рекомендуют вино, как эффективное лекарство от многих заболеваний. Ресвератрол это ингредиент красного вина, который очень важен для снижения вредного холестерина и предотвращения свертывания крови, снижения риска сердечных заболеваний. Иллюстрацией этого эффекта красного вина является «французский парадокс». Диета французов включает в себя включение жирных сыров, мяса, яиц и других продуктов, которые богаты жиром и холестерином. Тем не менее частота сердечных заболеваний находится на очень низком уровне во Франции, и этот факт объясняется употреблением стакана красного вина с каждым основным блюдом. Ресвератрол обладает антиоксидантным эффектом, который защищает от возникновения злокачественных заболеваний и замедляет процесс старения. Кофейная кислота является мощным антиоксидантом, присутствующим в белом вине. Кофейная кислота предотвращает повреждение клеток, злокачественные заболевания, диабет, инфекции и укрепляет иммунную систему. Ранее эксперты доказали, что красное вино омолаживает грудь.
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