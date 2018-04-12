Красное вино омолаживает грудь

Специалисты в течение долгих лет исследовали действие красного вина и пришли к выводу, что оно оказывает не только положительное действие на здоровье человека, но и выполняет защитную функцию от возникновения различных заболеваний. Как рассказали эксперты сайту МедикФорум, исследователи выяснили, что вещества, которые входят в состав красного вина, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую и кровеносную системы. А в последние годы, ученые выяснили, что красное вино еще защищает от появления онкологических заболеваний. Аргентинские косметологи наши еще один способ использования красного вина, при котором это вино так же положительно влияет на организм человека, в частности, женщины. Они нашли метод наружного применения красного вина в косметологии. Красное вино можно применять при нанесении на тело человека в виде мазей и кремов. Как говорят косметологи, после нанесения таких препаратов на кожу человека, происходит не только омоложение кожи, но так же подтягивается грудь и она становится упругой и красивой. Говорят, что такие процедуры с применением препаратов, содержащих красное вино, проводятся после очищения кожи. В этом случае такие препараты действуют наиболее эффективнее. Наложенная специальная винная маска придает коже не только красоту, молодость, а так же кожа получает необходимое питание, от чего она становится более эластичной. При наложении такой маски на грудь, происходит так же ее омоложение, и она становится более подтянутой. В наше время такие процедуры, с применением красного вина, очень часто используются в косметологии, особенно в клиниках красоты Аргентины. Ранее эксперты доказали, что вино омолаживает на клеточном уровне.