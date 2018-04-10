Полезные свойства шоколада

Если вам интересно, откуда происходит шоколад и каковы его преимущества для здоровья. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, можно ли есть шоколад, имеющий низкий уровень сахар и является ли одна из форм шоколада лучше других форм. Разумеется, читатели, которые заинтересованы в пользе для здоровья шоколада, не удивлены, узнав, что темный шоколад — самый здоровый выбор, ведь добавляя молоко к шоколаду (либо в виде молочного шоколада, либо путем питья жидкого молока при поедании шоколада), мы получаем эффект разбавления некоторых натуральных преимуществ шоколада. Конечно, такой продукт, как шоколад, насыщен сахаром и высоким содержанием калорий. Это делает его продуктом питания, потребление которого должно быть нормировано. Тем не менее, существуют доступные, не содержащие сахара, формы шоколада, например различные продукты, производимые компанией Russell Stover и другие. Единственным недостатком этого продукта является то, что многие люди не очень хорошо справляются с искусственными подсластителями, которые в настоящее время используются. Желудочное расстройство и метеоризм являются двумя из неприятных побочных эффектов употребления этих подсластителей, хотя они влияют на разных людей с разной интенсивностью. Ранее в США сделали лечебный шоколад.