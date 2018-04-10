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Девушку арестовали за то, что ее 2-летняя дочь съела макароны с марихуаной
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Девушку арестовали за то, что ее 2-летняя дочь съела макароны с марихуаной 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Элейна Мари Лимперт, 25-летняя жительница Аризоны, не так давно попала под арест после того, как ее малышка-дочь съела макароны с ТГК — наркотическим веществом, которое содержится в марихуане. По словам девушки, это оригинальное блюдо было приготовлено для ее супруга.
Как только Элейна заметила, что макарон поубавилось, она поняла, что их съела ее 2-летняя дочь. Тем не менее девушка не стала вызывать врача, а лишь посмеялась над ситуацией и потащила бедняжку на задний двор, чтобы привести в чувство холодной водой из бассейна. Свидетели, которые заметили то, что происходит, испугались за ребенка и вызвали полицию. Отряд, который приехал с обыском, обнаружил в доме Лимперт целую лабораторию. Оказалось, что супруги выращивали в гараже травку, из которой добывали масло. В холодильнике на кухне было обнаружено три большие емкости с наркотической жидкостью. ​По словам Элейны, блюдо не предназначалось для дочери: макароны должен был съесть супруг, но девочка утянула немного его порции. Сейчас все трое детей, которые проживали в доме супругов, переданы в органы опеки, а Элейне предъявили обвинение в жестоком обращении с ребенком.
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